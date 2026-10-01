"Не Россия начала воевать": Путин выдал новое заявление о войне в Украине

Владимир Путин / © Associated Press

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Российский диктатор Владимир Путин попытался снять с себя ответственность за полномасштабное вторжение в Украину и выдал очередные абсурдные заявления о том, что Россия якобы только «защищается» от внешней агрессии.

Об этом Путин сказал во время пленарного заседания дискуссионного клуба «Валдай», передают российские СМИ.

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Путин о войне в Украине: что придумал

По версии Путина РФ сознательно поставили в такие условия, когда она была вынуждена взять в руки оружие. Диктатор цинично утверждает, что Россия не начала боевые действия, а войну якобы развязали против нее.

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«Правда в отношении Украины состоит в том, что не Россия начала воевать, а с Россией начали воевать», — заявил глава Кремля.

Кроме того, Путин снова прибег к выдумкам о «преследовании россиян» и пытался оправдать военную агрессию мнимыми угрозами со стороны Украины и Запада.

«Не нужно было превращать русофобию и убийство русских людей в государственную идеологию в Украине», — добавил он.

Глава РФ также заявил, что его страну «сознательно подвели» к конфликту, а русофобию и попытки нанести России стратегическое поражение якобы сделали инструментом международной политики. А еще Путин очень уверял, что российские войска якобы всегда соблюдали гуманитарные нормы и никогда первыми не наносили ударов по невоенным объектам.

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Напомним, российский диктатор Владимир Путин заявил, что человечество близится к «решающему моменту» из-за масштабных геополитических трансформаций.

Также из-за успехов ВСУ на поле боя Кремль пересмотрел свою начальную стратегию победы и преждевременно начал массированные удары по энергетике, чтобы отчаять украинцев и принудить Киев к капитуляции.

Ранее мы писали, что Путин увеличивает военные расходы до критического уровня, повторяя роковую ошибку Леонида Брежнева и создавая условия для распада РФ по сценарию СССР.

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