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Путин нашел конкурента в создании "тупикового, мрачного и антигуманного общества"
Путин рассказал о риске появления с помощью новых технологий именно того типа общества, который сам охарактеризовал как «тупиковый, угрюмый и антигуманный».
Президент России Владимир Путин заявил, что стремительное распространение искусственного интеллекта может привести к обезличиванию людей и созданию общества, которое он назвал «тупиковым, мрачным и антигуманным».
Об этом сообщают пропагандистские РосСМИ со ссылкой на заявления диктатора.
По словам Путина, эксперты все чаще выражают беспокойство из-за последствий распространения технологий искусственного интеллекта.
«Эксперты все чаще говорят — распространение ИИ может стать очередной попыткой привести всех к обезличению», — заявил он.
Путин также отметил, что человечеству еще предстоит научиться жить с искусственным интеллектом.
Отдельно российский президент высказался о возможности возникновения так называемого цифрового тоталитаризма. По его словам, при определенном развитии ИИ такая система может иметь те же характеристики, что и тоталитарные общества прошлого.
«Такой цифровой тоталитаризм будет таким же тупиковым, мрачным и антигуманным, как и известные нам примеры тоталитарных обществ прошлого», — сказал Путин.
Ранее глава Кремля Владимир Путин снова пригрозил Западу, заявив об отсутствии гарантий по неиспользованию ядерного оружия и быстрому наступлению «точки невозврата».
Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что украинский глава Владимир Зеленский якобы не брал часть американского вооружения, потому что у Украины не было авиации и других средств для его применения.