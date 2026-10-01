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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Путин нашел конкурента в создании "тупикового, мрачного и антигуманного общества"

Путин рассказал о риске появления с помощью новых технологий именно того типа общества, который сам охарактеризовал как «тупиковый, угрюмый и антигуманный».

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Путин нашел конкурента в создании "тупикового, мрачного и антигуманного общества"

Путин / © Associated Press

Президент России Владимир Путин заявил, что стремительное распространение искусственного интеллекта может привести к обезличиванию людей и созданию общества, которое он назвал «тупиковым, мрачным и антигуманным».

Об этом сообщают пропагандистские РосСМИ со ссылкой на заявления диктатора.

По словам Путина, эксперты все чаще выражают беспокойство из-за последствий распространения технологий искусственного интеллекта.

«Эксперты все чаще говорят — распространение ИИ может стать очередной попыткой привести всех к обезличению», — заявил он.

Путин также отметил, что человечеству еще предстоит научиться жить с искусственным интеллектом.

Отдельно российский президент высказался о возможности возникновения так называемого цифрового тоталитаризма. По его словам, при определенном развитии ИИ такая система может иметь те же характеристики, что и тоталитарные общества прошлого.

«Такой цифровой тоталитаризм будет таким же тупиковым, мрачным и антигуманным, как и известные нам примеры тоталитарных обществ прошлого», — сказал Путин.

Ранее глава Кремля Владимир Путин снова пригрозил Западу, заявив об отсутствии гарантий по неиспользованию ядерного оружия и быстрому наступлению «точки невозврата».

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что украинский глава Владимир Зеленский якобы не брал часть американского вооружения, потому что у Украины не было авиации и других средств для его применения.

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