ВСУ готовятся освободить до 10 населенных пунктов: командующий ДШВ раскрыл детали наступления

Военные ВСУ / © Associated Press

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Силы обороны Украины продолжают наступательные действия на Александровском направлении, и в ближайшее время под контроль Украины могут вернуться ещё до десяти населённых пунктов.

Об этом командующий Десантно-штурмовыми войсками ВСУ Олег Апостол сообщил в интервью DW.

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С января по август украинские подразделения в ходе операции на этом направлении уже освободили 26 населенных пунктов и более 700 квадратных километров территории.

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Апостол отметил, что операция продолжается и сейчас, однако военные намеренно не раскрывают актуальные результаты наступления.

«У нас уже есть несколько населенных пунктов. Думаю, к этому списку добавится еще до десяти населенных пунктов», — сказал командующий ДШВ.

Апостол пояснил, что информационное затишье вокруг нынешнего наступления украинских войск необходимо, прежде всего, для обеспечения безопасности личного состава.

По его словам, публичное раскрытие деталей операции может дать российскому командованию возможность быстрее отреагировать, перебросить резервы и усилить отдельные участки фронта. Подобная ситуация уже возникала на предыдущих этапах наступательной операции.

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Командующий ДШВ также рассказал об изменении направления продвижения украинских войск. Если на первом этапе операции силы обороны двигались преимущественно с севера на юг, то сейчас продвижение происходит в основном с запада на восток.

По словам Апостола, дополнительной проблемой для российских войск является то, что их подразделения не всегда передают высшему командованию реальную картину того, что происходит на поле боя.

В ходе нынешней операции Силы обороны также нанесли потери российскому командованию. Апостол сообщил, что украинские военные уже ликвидировали двух российских командиров батальонов.

Еще одного российского командира роты украинские военные взяли в плен, а другого командира роты был уничтожен.

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Наступление на Александровском направлении: что известно

Одной из главных задач группировки ДШВ на Александровском направлении является срыв дальнейшего продвижения российских войск в Днепропетровской и Запорожской областях, а также вытеснение противника с территории Украины.

Наступательная операция на этом направлении продолжается с 29 января. Ее результаты нарастали постепенно.

В конце февраля ДШВ сообщали о возвращении под контроль Украины восьми населенных пунктов и более 300 квадратных километров территории. В начале апреля украинские военные контролировали уже 12 населенных пунктов, а в августе сообщалось об освобождении 26 населенных пунктов и 745 квадратных километров территории.

Напомним, что, согласно недавним оценкам аналитиков Института изучения войны, Силы обороны Украины добились успеха на нескольких направлениях.

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