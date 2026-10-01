ЗСУ готуються звільнити до 10 населених пунктів: командувач ДШВ розкрив деталі наступу

Військові ЗСУ / © Associated Press

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Сили оборони України продовжують наступальні дії на Олександрівському напрямку, і найближчим часом під український контроль можуть повернутися ще до десяти населених пунктів.

Про це командувач Десантно-штурмових військ ЗСУ Олег Апостол повідомив в інтерв’ю DW.

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Від січня до серпня українські підрозділи під час операції на цьому напрямку вже звільнили 26 населених пунктів і понад 700 квадратних кілометрів території.

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Апостол зазначив, що операція триває і нині, однак військові навмисно не розкривають актуальних результатів просування.

«У нас уже декілька населених пунктів. Думаю, до десяти населених пунктів ще додамо до цього списку», — сказав командувач ДШВ.

Апостол пояснив, що інформаційна тиша навколо нинішнього просування українських військ передусім необхідна для безпеки особового складу.

За його словами, публічне розкриття деталей операції може дати російському командуванню можливість швидше відреагувати, перекинути резерви та посилити окремі ділянки фронту. Подібна ситуація вже виникала під час попередніх етапів наступальної операції.

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Командувач ДШВ також розповів про зміну напрямку просування українських військ. Якщо на першому етапі операції сили оборони рухалися переважно з півночі на південь, то нині просування відбувається більше із заходу на схід.

За словами Апостола, додатковою проблемою для російських військ є те, що їхні підрозділи не завжди передають вищому командуванню реальну картину того, що відбувається на полі бою.

Під час нинішньої операції Сили оборони також завдали втрат російському командуванню. Апостол повідомив, що українські військові вже ліквідували двох російських командирів батальйонів.

Ще одного російського командира роти українські військові взяли в полон, а іншого командира роти було знищено.

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Наступ на Олександрівському напрямку: що відомо

Одним із головних завдань угруповання ДШВ на Олександрівському напрямку є зрив подальшого просування російських військ у Дніпропетровській та Запорізькій областях, а також витіснення противника з української території.

Наступальна операція на цьому напрямку триває від 29 січня. Її результати нарощувалися поступово.

Наприкінці лютого ДШВ повідомляли про повернення під контроль України восьми населених пунктів і понад 300 квадратних кілометрів території. На початку квітня українські військові контролювали вже 12 населених пунктів, а в серпні повідомлялося про звільнення 26 населених пунктів і 745 квадратних кілометрів території.

Нагадаємо, за нещодавніми оцінками аналітиків Інституту вивчення війни, Сили оборони України мали успіх на кількох напрямках.

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