Путін відповів на пропозиції щодо взаємного припинення ударів між Україною та РФ

Путін під час виступу на засіданні дискусійного клубу «Валдай» у Москві, четвер, 1 жовтня 2026 року / © Associated Press

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Російський диктатор Путін вкотре відкинув пропозицїі щодо взаємного припинення ударів між Україною та Росією.

Про це диктатор сказав під час засідання так званого дискусійного клубу «Валдай», повідомляють російські пропагандистські ресурси.

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Глава Кремля цинічно назвав «безглуздою» пропозицію про припинення ударів по суднах в українських портах у відповідь на зупинку ударів по російських НПЗ.

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«Росії кажуть: „Давайте, вони (Україна — Ред.) припинять завдавати ударів по вашим НПЗ, а ви припините удари по їхнім кораблям, і нехай вони цивільні вантажі, сільгосппродукцію вивозять“. „А як же наші інші цивільні вантажі, такі як нафта, нафтопродукти? Ось вони припинять удари, тому стане більше „дизельки“, яка так потрібна, скажімо, у Сполучених Штатах. У нас стане більше, але нам і так вистачає „дизельки“, — заявив російський диктатор.

При цьому він поскаржився, що на світові ринки російські нафта і дизель не потрапить, бо діють санкції.

«Як же наша „дизелька“ потрапить на світовий ринок за збереження санкцій? Та ніяк. А ми у відповідь на це повинні будемо припиняти удари по чутливих для них об’єктах, в економічному сенсі. Ну, погодьтеся, виглядає безглуздо просто», — каже диктатор.

Диктатор виправдовується, що удари по НПЗ Росії — незначні

Путін применшив, що РФ нібито втратила лише близько 1% ВВП від ударів Збройних сил України по російських НПЗ.

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«Почали завдавати по НПЗ і прямо оголосили мету — завдати шкоди нашій економіці. Досягнули мети частково, тому що, за нашими оцінками, це приблизно 1% ВВП ми втратили… Ну що ж, отримали дзеркальну відповідь .Ми почали завдавати ударів по тих об’єктах, які важливі для їхньої економіки. Тепер у них фактично, за їх власним визнанням, немає металургійної промисловості», — сказав диктатор.

Путін знову скаржиться на «колективний Захід» і погрожує ударом

Путін знову брехливо запевнив, що війна в Україні нібито є «агресією колективного Заходу проти Росії».

«От коли хтось уже починає воювати з нами чужими руками, ось це, звичайно, загроза», — сказав він.

Також Путін натякнув, що може завдати удару по союзниках України, які постачають нашій державі зброю і боєприпаси.

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«Я не кажу, що ми завтра збираємося завдавати ударів по території і по підприємствах тих країн, які постачають зброю на Україну. Але це загроза, яку ми повинні чітко для себе розуміти, оцінювати і мати на увазі. І, звичайно, збройні сили Росії, військова розвідка, повинні розуміти, звідки ці погрози йдуть. Ми уважно за цим слідуємо», — пригрозив диктатор.

Нагадаємо, російський диктатор Путін на «Валдаї» заговорив про новий світовий порядок.

Також він пригрозив Заходу ядерною зброєю, якщо НАТО вирішить ізолювати анклав Калінінград.

Раніше інформували, що президент США Дональд Трамп заявив, що під час розмови попросив президента України Володимира Зеленського «пригальмувати» удари по нафтопереробних заводах Росії.

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