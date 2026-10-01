Путін заговорив про новий світовий устрій: що цього разу вигадав (оновлено)

Володимир Путін / © Associated Press

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Російський диктатор Володимир Путін заявив, що людство наближається до «вирішального моменту» через масштабні геополітичні трансформації.

Про це очільник Кремля сказав під час засідання дискусійного клубу «Валдай», повідомляють російські пропагандистські ресурси.

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Путін заговорив про «вирішальний момент» для людства

Путін заявив, що попередні норми міжнародного права нібито вже зруйновані, тоді як нові правила досі не сформувалися.

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Він також заявив про необхідність перегляду сфер впливу та припустив, що державам зрештою доведеться домовлятися з Москвою щодо майбутнього світового устрою.

«Усім рано чи пізно доведеться домовлятися про принципи нового порядку», — заявив очільник РФ.

За словами Путіна, у міру відходу від «західної гегемонії» ситуація у світі нібито змінюватиметься на краще. Водночас він наголосив, що відповідальність за спільне майбутнє — «це не абстрактне гасло».

Загроза нових конфліктів та скарги на порушення світових «табу»

Очільник Кремля прогнозує, що найближчим часом міжнародні конфлікти з високою ймовірністю триватимуть. Водночас диктатор традиційно вдався до лицемірства: розв’язавши криваву війну, він закликав уникати катастрофічних сценаріїв, аби не довести людство до межі виживання.

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Крім того, Путін поскаржився, що в сучасній глобальній політиці нібито порушуються всі можливі табу. За його словами, для низки держав пріоритетним став принцип застосування грубої сили, що, як стверджує російський лідер, не приведе ні до чого доброго.

Нагадаємо, через успіхи ЗСУ на полі бою Кремль переглянув свою початкову стратегію перемоги та передчасно розпочав масовані удари по енергетиці, аби зневірити українців і примусити Київ до капітуляції.

Раніше ми писали, що Путін збільшує військові витрати до критичного рівня, повторюючи фатальну помилку Леоніда Брежнєва та створюючи умови для розпаду РФ за сценарієм СРСР.

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