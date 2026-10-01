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Важливий гравець збірної України залишив розташування команди перед матчами Ліги націй
Віталій Миколенко не допоможе "синьо-жовтим" у прийдешніх поєдинках проти Північної Ірландії та Угорщини.
Захисник англійського "Евертона" Віталій Миколенко залишив розташування збірної України з футболу.
Про це повідомила Українська асоціація футболу (УАФ).
"Віталій Миколенко залишив розташування збірної. Через пошкодження захисник "Евертона" не допоможе "синьо-жовтим" у найближчих матчах. Бажаємо швидкого і якісного відновлення", — йдеться у заяві УАФ.
Таким чином, 27-річний футболіст не допоможе збірній України у прийдешніх матчах Ліги націй проти Північної Ірландії та Угорщини, які відбудуться 2 та 5 жовтня відповідно.
Україна та Північна Ірландія після двох стартових турів Ліги націй ділять перше місце в групі 2 Дивізіону B, набравши по чотири очки. Угорщина та Грузія мають у своєму активі по одному балу.
Українці обіграли угорців (1:0) і зіграли внічию з Грузією (0:0), а північноірландці виявилися сильнішими за грузинів (1:0) і поділили очки з Угорщиною (0:0).
Учасник групового турніру в Лізі В, де виступає Україна, якщо посяде:
перше місце — напряму підніметься до Ліги А (елітний дивізіон);
друге місце — зіграє стикові матчі за право виступати в еліті проти команди Ліги А;
третє місце — збереже прописку в Лізі В;
четверте місце — зіграє стикові матчі за право залишитися у Лізі В проти команди Ліги С.
Раніше повідомлялося, що фінські вболівальники освистали гімн Білорусі та принизили Лукашенка на матчі Ліги націй.