Важливий гравець збірної України залишив розташування команди перед матчами Ліги націй

Віталій Миколенко / © Associated Press

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Захисник англійського "Евертона" Віталій Миколенко залишив розташування збірної України з футболу.

Про це повідомила Українська асоціація футболу (УАФ).

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"Віталій Миколенко залишив розташування збірної. Через пошкодження захисник "Евертона" не допоможе "синьо-жовтим" у найближчих матчах. Бажаємо швидкого і якісного відновлення", — йдеться у заяві УАФ.

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Таким чином, 27-річний футболіст не допоможе збірній України у прийдешніх матчах Ліги націй проти Північної Ірландії та Угорщини, які відбудуться 2 та 5 жовтня відповідно.

Україна та Північна Ірландія після двох стартових турів Ліги націй ділять перше місце в групі 2 Дивізіону B, набравши по чотири очки. Угорщина та Грузія мають у своєму активі по одному балу.

Українці обіграли угорців (1:0) і зіграли внічию з Грузією (0:0), а північноірландці виявилися сильнішими за грузинів (1:0) і поділили очки з Угорщиною (0:0).

Учасник групового турніру в Лізі В, де виступає Україна, якщо посяде:

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перше місце — напряму підніметься до Ліги А (елітний дивізіон);

друге місце — зіграє стикові матчі за право виступати в еліті проти команди Ліги А;

третє місце — збереже прописку в Лізі В;

четверте місце — зіграє стикові матчі за право залишитися у Лізі В проти команди Ліги С.

Раніше повідомлялося, що фінські вболівальники освистали гімн Білорусі та принизили Лукашенка на матчі Ліги націй.

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