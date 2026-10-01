В Україні зменшаться зарплати: економісти назвали несподівані причини

В Україні знизяться зарплати / © Credits

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У жовтні середня заробітна плата в Україні буде нижчою, ніж у вересні. Такого висновку дійшли економічні експерти Олег Пендзин та Андрій Шевчишин. Головною причиною зниження показників називають вимушене зупинення виробництва у металургійній галузі та суттєве падіння обсягів у гірничовидобувному секторі.

Про це йдеться у матеріалі ТСН.ua.

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Причини падіння зарплат: оцінка Олега Пендзина

За словами Олега Пендзина, середня зарплата в країні знизиться приблизно на 1200–1300 гривень.

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«Середня зарплата впаде до 31 000 грн або на 1200–1300 грн. Через ворожі удари призупинено роботу "Запоріжсталі", "Криворіжсталі", працівникам платитимуть дві третини окладу без премій і надбавок за вимушений простій. Це понад 20 тисяч робочих рук із зарплатами, вищими за середні по Україні. Тривають звільнення на інших великих підприємствах, у ритейлі тощо, де зарплати доволі високі. На ринку стає більше безробітних, це також стримає ріст зарплат», — наголосив Олег Пендзин.

Втрата надбавок та криза в сервісі: аналіз Андрія Шевчишина

Експерт Андрій Шевчишин зауважив, що хоча розрахункові планові показники близькі до 32 000 гривень, реальна ситуація на ринку праці може виявитися ще складнішою.

«Планові розрахункові показники середньої зарплати у жовтні є близькими до 32 000 грн — це нижче, ніж у серпні і оцінно у вересні. Насправді через втрату металургійної галузі, зниження заробітків у торгівлі, ритейлі, сервісі, може бути навіть менше за 31 000 грн. У металургії оклад становить 50–60% від заробітку. Решта — доплати за виконання плану, роботу в нічні зміни, шкідливі умови праці та інтенсивність. Під час простою всі ці надбавки скасовуються», — роз’яснив Андрій Шевчишин.

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