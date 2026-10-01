ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
122
Час на прочитання
2 хв

"Загинеш не від безпілотника": Портников розкрив, що чекатиме Україну в разі капітуляції

Журналіст згадав злочини, скоєні російськими військовими у Бучі та інших населених пунктах Київської області під час повномасштабного вторгнення РФ.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Війна Росії проти України

Війна Росії проти України / © ТСН.ua

Україну в разі капітуляції перед Росією можуть чекати масштабні репресії та насильство з боку російських сил, а злочини, подібні до тих, що були скоєні на Київщині, можуть повторитися у значно більших масштабах.

Про це заявив український журналіст і політичний оглядач Віталій Портников.

За його словами, капітуляція перед Росією не означатиме припинення небезпеки для українців, оскільки йдеться про державу, яку він назвав «злом» і «жорстокістю». Портников зазначив, що спроба капітулювати перед Росією, на його думку, може завершитися загибеллю людей уже не внаслідок бойових дій, а через репресивні дії російських сил.

«Спробуєш капітулювати перед таким злом і перед такою жорстокістю, загинеш не від безпілотника, а від кулі розгвардійця», — сказав журналіст.

Портников нагадав про випадки, коли російські війська входили до Києва в різні історичні періоди, наголосивши, що це супроводжувалося кровопролиттям. На його переконання, у разі російської окупації подібні сценарії можуть повторитися.

Окремо журналіст згадав злочини, скоєні російськими військовими у Бучі та інших населених пунктах Київської області під час повномасштабного вторгнення РФ.

«Всі ці злочини, які росіяни вже робили на наших очах, у Бучі, у інших містах і селищах Київщини, будуть тоді примножені стократно», — заявив Портников.

За його словами, у разі окупації російська влада може виправдовувати репресії проти українців необхідністю так званої «фільтрації населення» та відповіддю на нібито український опір.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін спробував зняти з себе відповідальність за повномасштабне вторгнення до України та видав чергові абсурдні заяви про те, що Росія нібито лише «захищається» від зовнішньої агресії.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie