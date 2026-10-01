"Загинеш не від безпілотника": Портников розкрив, що чекатиме Україну в разі капітуляції

Війна Росії проти України / © ТСН.ua

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Україну в разі капітуляції перед Росією можуть чекати масштабні репресії та насильство з боку російських сил, а злочини, подібні до тих, що були скоєні на Київщині, можуть повторитися у значно більших масштабах.

Про це заявив український журналіст і політичний оглядач Віталій Портников.

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За його словами, капітуляція перед Росією не означатиме припинення небезпеки для українців, оскільки йдеться про державу, яку він назвав «злом» і «жорстокістю». Портников зазначив, що спроба капітулювати перед Росією, на його думку, може завершитися загибеллю людей уже не внаслідок бойових дій, а через репресивні дії російських сил.

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«Спробуєш капітулювати перед таким злом і перед такою жорстокістю, загинеш не від безпілотника, а від кулі розгвардійця», — сказав журналіст.

Портников нагадав про випадки, коли російські війська входили до Києва в різні історичні періоди, наголосивши, що це супроводжувалося кровопролиттям. На його переконання, у разі російської окупації подібні сценарії можуть повторитися.

Окремо журналіст згадав злочини, скоєні російськими військовими у Бучі та інших населених пунктах Київської області під час повномасштабного вторгнення РФ.

«Всі ці злочини, які росіяни вже робили на наших очах, у Бучі, у інших містах і селищах Київщини, будуть тоді примножені стократно», — заявив Портников.

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За його словами, у разі окупації російська влада може виправдовувати репресії проти українців необхідністю так званої «фільтрації населення» та відповіддю на нібито український опір.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін спробував зняти з себе відповідальність за повномасштабне вторгнення до України та видав чергові абсурдні заяви про те, що Росія нібито лише «захищається» від зовнішньої агресії.

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