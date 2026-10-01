"Скільки можна?!": Мережу розбурхала участь Каті Сільченко у показі в Парижі — до чого тут РФ

Катерина Сільченко на модному показі у Парижі / © Фото із соціальних мереж

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Участь української дизайнерки Каті Сільченко у паризькому показі L’Oréal викликала неабиякі суперечки в соціальних мережах. Поки одні захоплюються її появою на світовому подіумі, інші гостро критикують зірку через продовження роботи бренду на російському ринку.

Детальніше — читайте у матеріалі ТСН.ua.

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Українська дизайнерка Катя Сільченко взяла участь у престижному показі в Парижі

У Парижі 28 вересня відбувся показ Le Défilé 2026 by L’Oréal Paris. До масштабного б’ютішоу під назвою «Прояви свою цінність», яке відбулося просто неба на тлі Ейфелевої вежі, долучилася й українська дизайнерка та засновниця бренду The Coat Катя Сільченко. Українка дефілювала на одному подіумі поруч зі світовими знаменитостями, такими як Кендалл Дженнер, Єва Лонгорія, Кара Делевінь, Віола Девіс, Джейн Фонда, Сімон Ешлі, Енді Мак-Давелл та Айшварія Рай та Крістен Белл.

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Сільченко дефілювала перед публікою у вишуканій червоній мінісукні, яку прикрашав довгий шлейф. Дизайнерка використала вихід на світову сцену для того, щоб зробити важливе нагадування про ситуацію в Україні. Українка поділилася світлинами з французького подіуму у своїх соцмережах, залишивши для українців лаконічне звернення «Я з вами» та символ розбитого серця.

Що не так із модним показом у Парижі

Українці почали активно обговорювати появу української дизайнерки Каті Сільченко на престижному показі біля Ейфелевої вежі у Парижі. Зокрема, користувачі ставили під сумнів доцільність участі українських зірок у заходах бренду, який досі повністю не пішов з російського ринку та зберігає виробництво у Калузькій області.

Зокрема, користувачка Facebook Oksana Isakii у своєму дописі звернула увагу на етичний бік ситуації, наголосивши на двоїстості подібних вчинків.

«І начебто що тут такого? Українська дизайнерка відвідала модний захід у Парижі. Але є один нюанс, через який і виник скандал. L’Oréal досі має бізнес у Росії… І тут виникає цілком логічне запитання: як так виходить, що ми закликаємо Європу відмовлятися від російського газу, вимагаємо санкцій проти Росії, а водночас українські знаменитості відвідують заходи компаній, які продовжують працювати на російському ринку?» — написала Oksana Isakii

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Дописувачка підкреслила, що в Мережі засуджують участь не лише Сільченко, а й інших відомих українок, які були присутні на заході.

«Ми хочемо, щоб світ підтримував Україну, але чи замислюємося ми самі, кого підтримуємо своєю увагою? Бо іноді достатньо просто відмовитися від участі в певному заході, щоб не створювати рекламу компаніям, які досі працюють у Росії», — вважає користувачка Oksana Isakii.

Варто зауважити, що французька парфумерно-косметична компанія L’Oreal 2022 року заявляла про тимчасове закриття магазинів в Росії, проте досі продовжує вести там свою діяльність. За даними порталу Leave-Russia, відомо що компанія досі працює в окупованому Росією Криму, також її фабрика в Калузі продовжує свою діяльність у Росії. Також L’Oreal орендував новий офіс у бізнес-центрі «АФІ Галерея» у центрі Москви.

Окрім того, компанія 2026 року зареєструвала в РФ п’ять торгових марок: Alien, «Мейбеллин», Pureology Professional Color Care, Lancôme та Essie.

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У Мережі розгорівся скандал через участь українки у показі L’Oréal у Парижі

В українському сегменті соцмережі Threads розгорівся скандал: користувачі вибухнули обуренням через участь відомих блогерок та дизайнерок у модному показi L’Oréal у Парижі. Юзери почали засуджувати їх за співпрацю з брендом, який продовжує працювати на ринку РФ, сплачувати податки в країні-агресорці та утримувати там виробництво.

У коментарях підкреслюють двоїстість стандартів у суспільстві та відсутність принципової позиції серед публічних людей:

«Поясніть мені. Як сталось, що люди захоплюються медійними особами — Квіткова, Парфільєва, Сільченко, котрі пішли просувати L’Oreal, які досі не вийшли з РФ. Це як?»

«Цікаво, чому наше суспільство постійно радо кенселить блогерів за будь-яку співпрацю з брендами, які не вийшли з ринку Росії, але Квіткову, Парфільєву і Сільченко ніхто не кенселить за L’Oréal?»

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Чимало користувачів наголошують, що репутаційні та фінансові вигоди не мають переважати національну гідність під час війни:

«Скільки можна захоплюватись тими, хто підтримує бізнес, який працює на Росії та дружить з росіянами? L’Oréal всі ці роки платить кошти росіянам, платить податки росіянам, утримує сімʼї окупантів, які працюють на L’Oréal… Це так гидко! Особливо коли країна всі роки тоне в крові, досі гідності не мати в собі»;

«Я відмовила у співпраці з L’Oréal, бо вони і тоді і зараз працюють на російському ринку. Цінності мають ціну».

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На момент публікації ані сама Катя Сільченко, ані інші згадані блогерки не відреагували на закиди Мережі щодо доречності своєї участі у заході.

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