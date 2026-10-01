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У ніжно-рожевому вбранні Louis Vuitton і замшевих човниках: красива Бріжит Макрон у Мадриді
Президентське подружжя Франції урочисто зустріли король Іспанії Філіпп VI та королева Летиція.
Президент Франції Еммануель Макрон і його дружина Бріжит Макрон прибули до Королівського палацу в Мадриді. Там для них провели офіційну церемонію привітання за участю короля Іспанії Філіппа VI та королеви Летиції.
Перша леді Франції з’явилася там в елегантному образі від свого улюбленого бренду Louis Vuitton. На ній було довге ніжно-рожеве пальто прямого крою з чітко окресленими плечима та відкладним коміром.
Вбрання прикрашали великі декоративні ґудзики з перлинами, а талію підкреслювали контрастні бежеві деталі, що нагадували короткий пояс. З-під пальта виднілася сукня такого самого відтінку завдовжки трохи вище колін.
Аутфт Бріжит доповнила бежевими замшевими туфлями-човниками на високих підборах, діамантовими каблучками і перукою з об’ємним каре з чубчиком. У макіяжі вона традиційно зробила акцент на очах.
Королева Летиція зустрічала гостей у світло-сірій сукні міді від Pertegaz з бантом на шиї та об’ємною квітковою аплікацією у рожевих, червоних, чорних і білих відтінках.
Нагадаємо, Бріжит Макрон у чорній сукні із золотим акцентом зустріла Папу Римського у Парижі.