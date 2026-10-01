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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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42
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Дружина Кріштіану Роналду в ефектному шкіряному вбранні вийшла в світ

Зірка не могла пропустити показ улюбленого бренду.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Кудринська Юлія Кудринська
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Джорджина Родрігес

Джорджина Родрігес / © Getty Images

32-річна модель та інфлюенсерка Джорджина Родрігес стала однією із зіркових гостей показу Gucci в рамках Тижня моди в Мілані. Дружина Кріштіану Роналду з’явилася в першому ряду та продемонструвала ефектний образ із чорної шкіри.

Для виходу Джорджина обрала укорочений шкіряний жакет із застібкою на ґудзики та акцентними плечима й поєднала його з мініспідницею. Вбрання підкреслило її фігуру та ноги.

Джорджина Родрігес / © Getty Images

Джорджина Родрігес / © Getty Images

Родрігес доповнила свій образ чорними туфлями-слінгбеками на підборах та новою сумкою Gucci з колекції Cruise 2027. В якості прикрас вона обрала великі діамантові сережки, а на її руці особливо виділялася обручка. Джорджина уклала волосся з бічним проділом і м’якими хвилями.

Показ Gucci весна-літо 2027 став однією з головних презентацій Міланського тижня моди. Креативний директор бренду Демна Гвасалія представив колекцію у просторі, стилізованому під розкішний бутик Gucci

З Джорджиною пов’язана особлива історія, пов’язана з Gucci: близько десяти років тому вона працювала продавчинею в магазині цього бренду в Мадриді, де й познайомилася з Кріштіану Роналду. Тепер же вона сама регулярно з’являється на показах італійського будинку моди в статусі його зіркової гості.

Нагадаємо, раніше Джорджина Родрігес вперше після весілля з Роналду з’явилася на червоній доріжці.

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