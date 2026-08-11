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- Шоу-бізнес
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Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес одружилися — фото
Пара узаконила свої стосунки рівно через рік після заручин.
41-річний Кріштіану Роналду та 32-річна Джорджина Родрігес офіційно стали чоловіком і дружиною. Пара одружилася рівно через рік після оголошення про заручини. Церемонія відбулася 11 серпня в Португалії, а першою фотографією після весілля закохані поділилися в соціальних мережах.
На знімку Роналду та Джорджина ніжно тримаються за руки, демонструючи однакові золоті обручки. Подружжя супроводило публікацію лаконічним підписом: «C❤️G».
Зазначимо, що Роналду та Родрігес познайомилися у 2016 році в бутіку Gucci в Мадриді, де дівчина працювала продавцем-консультантом. Зараз — через майже 10 років стосунків — вони разом виховують п’ятьох дітей. Для двох із них — доньок Алани Мартіни та Белли Есмеральди — Джорджина є біологічною матір’ю. Близнюків Єву та Матео спортсмену народила сурогатна мати, а про матір найстаршого сина — 16-річного Кріштіану-молодшого — нічого не відомо.
За інформацією Hello!, весілля відбулося у закритому форматі, що відповідає бажанню пари тримати особисте життя подалі від зайвої уваги.
Цікаво, що ще до офіційного весілля Роналду одного разу назвав Джорджину своєю дружиною під час тренування. Однак тоді представники футболіста не змогли підтвердити, чи справді пара таємно одружилася. Тепер же стосунки Роналду та Родрігес офіційно набули нового статусу.