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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
1371
Час на прочитання
2 хв

Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес одружилися — фото

Пара узаконила свої стосунки рівно через рік після заручин.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Кудринська Юлія Кудринська
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Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес

Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес / © Instagram Джорджини Родрігес

41-річний Кріштіану Роналду та 32-річна Джорджина Родрігес офіційно стали чоловіком і дружиною. Пара одружилася рівно через рік після оголошення про заручини. Церемонія відбулася 11 серпня в Португалії, а першою фотографією після весілля закохані поділилися в соціальних мережах.

На знімку Роналду та Джорджина ніжно тримаються за руки, демонструючи однакові золоті обручки. Подружжя супроводило публікацію лаконічним підписом: «C❤️G».

Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес одружилися, фото: instagram.com/cristiano

Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес одружилися, фото: instagram.com/cristiano

Зазначимо, що Роналду та Родрігес познайомилися у 2016 році в бутіку Gucci в Мадриді, де дівчина працювала продавцем-консультантом. Зараз — через майже 10 років стосунків — вони разом виховують п’ятьох дітей. Для двох із них — доньок Алани Мартіни та Белли Есмеральди — Джорджина є біологічною матір’ю. Близнюків Єву та Матео спортсмену народила сурогатна мати, а про матір найстаршого сина — 16-річного Кріштіану-молодшого — нічого не відомо.

Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес / © Криштиану Роналду/Instagram

Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес / © Криштиану Роналду/Instagram

За інформацією Hello!, весілля відбулося у закритому форматі, що відповідає бажанню пари тримати особисте життя подалі від зайвої уваги.

Цікаво, що ще до офіційного весілля Роналду одного разу назвав Джорджину своєю дружиною під час тренування. Однак тоді представники футболіста не змогли підтвердити, чи справді пара таємно одружилася. Тепер же стосунки Роналду та Родрігес офіційно набули нового статусу.

Кріштіану Роналду, Джорджина Родрігес та їхні діти / © Instagram Джорджини Родрігес

Кріштіану Роналду, Джорджина Родрігес та їхні діти / © Instagram Джорджини Родрігес

Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес одружилися / © Instagram Джорджини Родрігес

Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес одружилися / © Instagram Джорджини Родрігес

Коментарі
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