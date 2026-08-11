Гороскоп на 12 серпня для всіх знаків зодіаку: день випробувань

Пейзаж / © Associated Press

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Ранкові енергетичні вібрації не найкращим чином позначаться на настрої, але вже до обіду він — нібито само собою — почне повільно, але впевнено поліпшуватися, поки не досягне умиротворення.

У такий час зірки радять думати про майбутнє — складати плани і навіть… мріяти, адже перші втіляться в життя, а другі — обов’язково збудуться.

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Овен

Цього дня представники цього знака зможуть привернути до свого життя будь-яку ситуацію лише силою думки, тому думати треба винятково про хороше, а все погане слід викорінювати — як бур’яни з доглянутої клумби.

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Телець

Сьогоднішній день — або хоча б його частину — слід присвятити рідним і близьким, яким представники вашого знака останнім часом не приділяють достатньо уваги: настав час виправити ситуацію.

Близнята

Секрет успіху цього дня полягає в тому, щоб робити все без метушні та поспіху, до того ж це застереження стосується будь-яких справ — як професійних, так і побутових — інакше легко опинитися в скрутному становищі.

Рак

Найкращий засіб від поганого настрою, який може раптово нахлинути в цей час, — робота, бажано монотонна, що не вимагає підвищеної уваги: вона стане своєрідною — і дієвою — медитацією.

Лев

Вільний від роботи час бажано провести зі старими друзями — спільні спогади, з яких за час, що минув від тих пір, зник весь негатив, не тільки заспокоять, а й суттєво піднімуть настрій.

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Діва

Якщо в минулому представники цього знака припустилися серйозних помилок, сьогодні не найкращий день для «розбирання польотів» — не варто критикувати себе за них, головне — зробити важливі висновки щодо того, як не повторювати їх у майбутньому.

Терези

Складаючи ділові плани на найближче майбутнє, найважливіше — реалістично оцінити свої сили — буде прикро, якщо ви, поставивши перед собою грандіозну мету, на пів дорозі «здуєтеся» і будете змушені зійти з дистанції.

Скорпіон

День — якщо, звісно, трапиться така нагода — краще провести на природі: свіже повітря та мальовничі краєвиди піднімуть настрій і забезпечать вам необхідну працездатність на кілька днів наперед.

Стрілець

Сьогодні — і завжди — варто прагнути лише тих професійних цілей, які справді мають для вас значення; все інше буде лише марною тратою часу та сил, від якої варто відмовитися.

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Козоріг

Важливо бути якомога обережнішими зі своїми думками та — особливо! — мріями, без яких вам сьогодні не обійтися: вони можуть збутися — буде прикро, якщо в результаті виявиться, що вам потрібно було не це, а зовсім інше.

Водолій

З ухвалюванням серйозних рішень у цей час краще зачекати, навіть якщо терміни вас підтискатимуть: під впливом емоцій ви можете неправильно оцінити вихідні дані і, як наслідок, зробити хибний висновок.

Риби

Серед ідей, які цього дня спадуть вам на думку, буде одна справді продуктивна та перспективна, можна вже цього дня стати до її втілення, плануючи всі — навіть найдрібніші — кроки.

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