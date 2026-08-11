Зубна щітка: як вибрати, використовувати та коли змінювати / © Credits

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Наскільки жорсткою має бути зубна щітка, щоб ефективно зчищати бактеріальний наліт, чому вона розпушується, як часто її змінювати та на що звертати увагу під час вибору, розповіла стоматологиня-гігієністка стоматологічної клініки FrankoLab Анастасія Булига.

За жорсткістю щетинок звичайна зубна щітка буває м’якою, середньою та жорсткою. Іноді можна знайти ще ультрам’яку і дуже жорстку.

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Більшість людей щодня користуються м’якою щіткою або середньої жорсткості. Жорстка може травмувати ясна, пошкодити емаль, спричинити рецесію ясен, за якої ясенний край опускається, оголюються шийки коренів зубів. Зазвичай жорстку щітку використовують для чищення знімних протезів.

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Іноді люди надають перевагу саме жорсткій щітці, припускаючи, що вона краще зчищатиме наліт, який утворився за день. Насправді до того, як він мінералізується і перетвориться на зубний камінь, його можна зчистити м’якою щіткою, якщо чистити зуби вранці та ввечері круговими, вимітальними рухами від ясен до ріжучого краю.

Горизонтальне чищення менш ефективне, бо щетинки не «вимітають» наліт назовні, а розносять його вздовж лінії ясен та в міжзубні проміжки. Особливо неефективною є така техніка на внутрішній поверхні зубів, яка має форму дуги, а тому щітка «перескакує» із зуба на зуб.

Також горизонтальні рухи створюють постійне механічне тертя в ділянці шийки зуба, де коронка переходить у корінь. Через це нерідко біля краю ясен утворюється заглиблення, яке називають клиноподібним дефектом. А постійний тиск щетинок на ясна може призвести до рецесії, тобто опущення ясен. Внаслідок цього оголюється корінь зуба, вкритий цементом — мінералізованою тканиною, менш стійкою до стирання та впливу кислот, що виробляють після приймання їжі, ніж емаль. Тому виникає не тільки чутливість зубів, а й підвищується ризик карієсу кореня.

Щетинки щітки мають бути тонкими, м’якими, насаджені густими пучками та однакової довжини. Чому?

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Тонкі щетинки краще адаптуються до нерівностей поверхні зубів і захоплюють лінію вздовж ясен. М’які менше травмують ясна й знижують ризик пошкодження емалі під час надмірного натискання. Густі ефективніше видаляють бактеріальний наліт на великій ділянці. А однакова довжина забезпечує рівномірний контакт щітки із поверхнею зуба.

Із міжзубних проміжків наліт потрібно вичищати зубною ниткою або міжзубним йоржиком.

Обирайте зубну щітку з невеликою голівкою, щоб вона діставала до найвіддаленіших жувальних зубів, які через недостатню гігієну досить часто вражає карієс.

Якщо щетинки синтетичні, змінювати щітку потрібно раз на 3 місяці, якщо натуральні — щомісяця. І раніше вказаного часу після розпушення: деформовані щетинки контактують із поверхнею зубів нерівномірно і зчищають наліт менш якісно. Розпушування свідчить про надмірний тиск під час чищення. Це сприяє стиранню емалі, травмуванню ясен, підвищенню чутливості зубів, рецесії і розвитку карієсу кореня.

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Вибір зубної щітки має значення, але дуже важливо правильно нею користуватися, посилювати її дію міжзубними йоржиками, флосом, професійною гігієнічною чисткою раз на шість місяців і не пропускати вечірнє чищення зубів. Уже через 12–24 години м’який зубний наліт стає більш зрілим і стійким до видалення. День за днем він мінералізується, перетворюючись на зубний камінь, який подразнює ясна, спричиняє їхнє запалення (гінгівіт) і сприяє пародонтиту.

Анастасія Булига

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