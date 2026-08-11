Україна засекретила кількість російських ракет, які атакують міста: у Bloomberg пояснили чому

Удари РФ по Україні

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Повітряні сили України перестали вказувати у щоденних звітах кількість російських ракет. Київ звертається до союзників з проханням допомогти зміцнити свою протиповітряну оборону.

Про це повідомляє Bloomberg.

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За словами співрозмовника, який знайомий із цим питанням, війська протиповітряної оборони змінили формат звітності як захід безпеки у відповідь на російські удари. Він називає це питання «делікатним».

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У виданні зауважують, що Україна продовжує звертатися до союзників з проханням допомогти зміцнити свою протиповітряну оборону під час російських атак. Особливо Київ прагне отримати більше поставок для системи Patriot американського виробництва. Ця ППО найкраще здатна збивати російські балістичні ракети.

5 серпня президент України Володимир Зеленський заявив, що поставки ракет ППО до України від її союзників скоротилися втричі за першу половину року порівняно з 2025 роком.

У відповідь Україна завдає удару, атакуючи нафтопереробні заводи та логістичні склади глибоко всередині Росії, включаючи гіганта електронної комерції Wildberries.

Аналітики Інституту вивчення війни ISW вважають, що Росія переорієнтовує виробництво своїх ударних систем далекого радіусу дії на ті, що можуть надійніше пробивати українські засоби протиповітряної оборони.

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Атака РФ по Україні — останні новини

Нагадаємо, 11 серпня російські війська атакували Слов’янськ у Донецькій області. Під прицілом опинився центральний ринок міста. За інформацією влади, щонайменше чотири людини поранені внаслідок обстрілу міста.

Також окупанти завдали масованого смертельного удару по Запоріжжю. Вони атакували обласний центр ракетами та керованими авіабомбами. Щонайменше там шестеро загиблих.

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