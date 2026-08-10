Сотні балістичних ракет летітимуть за одну ніч: "Мадяр" зробив тривожну заяву щодо нових атак РФ

Балістична ракета / © china.org.cn

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Росія планує наростити ракетні можливості та почне запускати по 200 балістичних ракет за одну атаку по Україні.

Про це повідомив командувач СБС Роберт Бровді «Мадяр» в інтерв’ю для Ap News.

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За його словами, наразі окупаційні війська можуть одночасно випустити залп із 77 балістичних ракет.

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«Навіть якщо їм вдасться випустити лише половину з цього, все це летітиме на нас», — сказав Бровді.

На його думку, єдиний спосіб зменшити цю цифру — це завдавати ударів по кожному російському об’єкту, що бере участь у виробництві балістичних ракет.

Яка ще нова загроза з боку Росії

Окрім того, Росія також будує власну систему супутникового зв’язку, щоб конкурувати зі Starlink.

«Це ризик для всієї планети, тому що диктатура отримає доступ до інформації по всій земній кулі», — підкреслив він.

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Він також вказав на інші загрози, з якими стикається Україна, а саме — концентрація реактивних безпілотників Shahed, які Україні набагато важче збити. За останні тижні удари цими БпЛА зросли вдвічі.

Атаки РФ по Україні — останні новини

Нагадаємо, Росія завдала масованого комбінованого удару по Одесі та області 9 серпня. Внаслідок чого у місті та інших районах області зникло світло, а також виникли перебої з водою та Інтернетом. Є потерпілі.

Також росіяни завдали удару по Харкову. Російський боєприпас «Бандероль» влучив у багатоповерхівку, внаслідок чого зруйновано 7–10 поверхів. З-під руїн врятували котика Барні.

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