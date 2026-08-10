Літак Ан-124 «Руслан» / © Укроборонпром

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Озброєний дрон із вибухівкою Semtex спеціально врізався у крило українського вантажного літака «Антонов» в аеропорту Лейпцига (Німеччина). Нові записи відеокамер спростовують версію про «попередження» та свідчать, що аеропорт дивом уникнув масштабної катастрофи.

Про це повідомляє Die Zeit.

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Після того як у ніч проти 5 серпня на території аеропорту Лейпцига виявили озброєний безпілотник, у справі з’явилося чимало нових подробиць. Відомо, що йдеться про квадрокоптер приблизно розміром із мікрохвильову піч, оснащений чотирма роторами. Його знайшли неподалік українського вантажного літака «Антонов», який, зокрема, перевозить військові вантажі. На борту дрона була вибухівка Semtex.

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Водночас досі залишалося незрозумілим, як саме безпілотник опинився біля літака, якою траєкторією рухався та чи проводив розвідку повітряного судна. Серед можливих версій також розглядалася спроба пролетіти під літаком.

Дрон врізався у крило літака «Антонов» у Лейпцигу — аналіз відео

Тепер журналістам вдалося проаналізувати записи камер спостереження, які проливають світло на перебіг інциденту. Камерами охоплена значна частина території аеропорту, а відео свідчить, що Лейпциг був значно ближчим до масштабної катастрофи, ніж вважалося раніше.

На записах видно припаркований на території аеропорту вантажний «Антонов». Крім того, камера, ймовірно, зафіксувала, як 4 серпня близько 19:30 у напрямку літака рухався невідомий об’єкт. Він зрештою врізався в одне з крил повітряного судна.

Крила є однією з найуразливіших частин літака, адже саме там зазвичай розміщуються паливні баки. У разі спроби підірвати повітряне судно вибуховий пристрій, як правило, розміщують саме в цій зоні.

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Однак цього разу вибуху не сталося. З відеозаписів випливає, що після удару об крило предмет відскочив і впав на землю. Ймовірну послідовність подій також підтверджують сліди, виявлені на одному з крил «Антонова». Чому вибухівка не здетонувала, поки що встановити не вдалося.

Сам безпілотник виявили лише приблизно через чотири години після зіткнення. Раніше повідомлялося, що на нього звернув увагу водій автобуса з туристичною групою. Спочатку вважалося, що чоловік штовхнув дрон ногою, після чого той опинився на землі. Саме таку версію озвучував і депутат Бундестагу від ХДС Детлеф Зайф, якого разом з іншими політиками, відповідальними за питання внутрішньої політики, уряд Німеччини поінформував про інцидент 6 серпня.

Втім, записи камер демонструють дещо іншу картину. На момент наближення водія дрон уже лежав на землі. Після короткої паузи чоловік поставив на нього ногу та звернувся до співробітників служби безпеки. Крім того, вибуховий пристрій, як з’ясувалося, лежав не безпосередньо на безпілотнику, а на певній відстані від нього. Слідчі не виключають, що він міг відокремитися від дрона під час зіткнення з літаком.

Дрон рухався не випадково, а задля пошкодження літака

Для співробітників Федерального відомства кримінальної поліції Німеччини, які на вихідних перебрали розслідування, ці дані мають важливе значення. Вони дозволяють точніше відтворити траєкторію безпілотника та його наближення до літака. Тепер дедалі більше схоже на те, що дрон рухався не випадково, а безпосередньо з метою завдати повітряному судну пошкоджень.

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Нові дані також змінюють уявлення про можливу мету використання безпілотника. Раніше слідство не виключало, що він міг бути своєрідним попередженням. За цією версією, дрон справді був озброєний, однак його могли не планувати підривати. Тепер така гіпотеза видається значно менш переконливою. За новою реконструкцією, аеропорт Лейпцига опинився за крок від руйнівного теракту.

Хто насправді підготував атаку дроном на літак «Антонов»?

Наразі слідство не має переконливих доказів того, що організатором спроби атаки була саме Росія. Однак окремі обставини вказують на те, що до операції могли бути залучені професійні виконавці.

Зокрема, за даними слідства, безпілотник не був звичайним серійним пристроєм із магазину. Його виготовили спеціально, причому конструкція, ймовірно, вимагала значних технічних навичок і навряд чи була доступна випадковим злочинцям чи аматорам. Крім того, оскільки дрон належав до категорії некомерційних, стандартні радари не могли його виявити.

Особливу увагу слідчих привертає вибухівка Semtex, якою оснастили безпілотник. Її потужність, імовірно, була достатньою для того, щоб спричинити вибух на борту літака. Хоча Semtex іноді потрапляє на чорний ринок, основними її користувачами традиційно є військові.

Саме тому версія про можливу участь державного суб’єкта в підготовці атаки — безпосередньо або через посередників — наразі належить до однієї з найімовірніших гіпотез, які розглядають слідчі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські літаки Ан-124 компанії, які базуються в аеропорту Лейпциг/Галле, не постраждали після того, як у ніч проти 5 серпня там виявили дрон із вибухівкою. Сапери знешкодили вибухівку за допомогою контрольованого підриву. Прокуратура та поліція розслідують інцидент як професійну гібридну загрозу, перевіряючи зокрема можливу причетність російських ДРГ чи іноземних держав.

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