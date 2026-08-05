Біля українського літака у Німеччині знайшли дрон з вибухівкою: перші подробиці

В аеропорту Німеччині біля українського літака виявили дрон з вибухівкою

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У Німеччині 5 серпня поблизу українського вантажного літака «Антонов» виявили дрон з вибухівкою.

Про це повідомляють німецькі ЗМІ.

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В аеропорту Лейпциг/Галле, у безпосередній близькості від українського вантажного літака «Антонов», було виявлено дрон із вбудованим детонатором та вибуховою речовиною. Влада країни вважає, що пристрій не вибухнув лише тому, що детонатор зламався.

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Речник НАТО підтвердив, що дрон було помічено поблизу українського літака. Про це вперше повідомила німецька газета Bild. Експерти з вибухонебезпечних матеріалів мали провести контрольований підрив дрона. Польоти були тимчасово призупинені, як оголосила поліція Лейпцига сьогодні вранці.

Фото дрона з вибуховим пристроєм з аеропорту Лейпцига / © Bild

Посол України в Берліні Олексій Макеєв заявив в ефірі WELT TV: «Хто ж це може бути, крім Росії? Росія вже давно веде цю гібридну війну. А слово "гібридна" применшує той факт, що Росія веде війну не лише проти України, а й проти Європи».

Видання Tagesschau пише, що того ж дня стався ще один інцидент. Вантажний літак, який не зміг приземлитися через закриття аеропорту, зіткнувся з іншим об’єктом поблизу летовища на висоті кількох сотень метрів. Після приземлення в запасному аеропорту в Ганновері, співробітники федеральної поліції задокументували незначні пошкодження передньої частини літака.

Згідно з доповідною запискою, поліція Нижньої Саксонії класифікує інцидент як можливе порушення державної безпеки. Пізніше Федеральне міністерство внутрішніх справ підтвердило інцидент.

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Лейпцизький аеропорт вважається центром постачання зброї, зокрема пов’язаної з війною в Україні. Лише два роки тому він ледве уникнув катастрофи: посилка, що прямувала до Великої Британії, загорілася на землі в логістичному центрі DHL.

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