Переполох в аеропорту: у багажі пасажирки знайшли викрадені боєприпаси до гармати (фото)

Гарматні ядра / © Управління транспортної безпеки США (TSA)

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Під час сканування багажу в аеропорту США співробітник Управління транспортної безпеки (TSA) помітив підозрілі предмети та спочатку прийняв їх за вибуховий пристрій. Як згодом з’ясувалося, пасажирка перевозила у валізі п’ять викрадених гарматних ядер із історичного форту Морган.

Про це пише Unilad.

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Працівники TSA регулярно виявляють під час огляду пасажирського багажу незвичні речі, однак знахідка, зроблена цього місяця в Міжнародному аеропорту Gulf Shores в американському штаті Алабама, здивувала навіть досвідчених інспекторів.

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18 липня під час перевірки валізи на рентгенівському сканері співробітники служби безпеки звернули увагу на кілька великих предметів усередині. За зображенням на екрані вони не змогли одразу визначити, що саме розміщено в багажі. Після детального огляду валізи інспектори знайшли п’ять круглих предметів, кожен із яких був ретельно загорнутий у паперові рушники.

Старший співробітник TSA Джастін Дюпрі одразу звернувся по допомогу, оскільки не міг встановити, що саме тримає в руках.

«Моя перша думка була: „Я не бачу запалу, треба швидко кликати допомогу“. Я не міг повністю роздивитися предмет і боявся, що тримаю в руках бойовий вибуховий пристрій», — розповів він.

Після додаткової перевірки з’ясувалося, що в багажі були п’ять невеликих гарматних ядер, які раніше були викрадені з розташованого неподалік форту Морган. Усі ядра відрізнялися між собою за розміром. Як зазначив Дюпрі, найбільші з них важили приблизно стільки ж, як спортивне ядро для штовхання, а за габаритами нагадували грейпфрут.

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Гарматне ядро / © Управління транспортної безпеки США (TSA)

«Я ніколи не бачив нічого настільки незвичного. Мені траплялися навчальні гранати та інертні боєприпаси, але ніколи — щось на кшталт викраденого артефакту, ніби з фільмів про Індіану Джонса», — поділився враженнями співробітник TSA.

Старший інспектор TSA Річард Кеш, який працював разом із Дюпрі, також припустив, що знайдений предмет міг становити загрозу.

«Після цього я доручив Джастіну не випускати валізу з-під контролю, поки я не повідомлю до відповідних служб», — йдеться в його заяві.

Про інцидент оперативно повідомили регіональному спеціалісту TSA з вибухових речовин і заступнику федерального директора із безпеки, який координує взаємодію з правоохоронцями. Крім того, до аеропорту викликали місцевих поліцейських на випадок, якщо виникне потреба залучити саперів.

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Пізніше експерти встановили, що гарматні ядра не містили вибухових речовин або інших активних компонентів. Попри це, їх однаково заборонили перевозити авіатранспортом.

«Технічно це були артилерійські боєприпаси, які належать до заборонених предметів. За участю спеціаліста з вибухових речовин та правоохоронців, а також через те, що спочатку ми не могли визначити, чи є вони інертними, існувала ймовірність, що вони могли становити небезпеку для літака», — пояснив Кеш.

Згодом поліція встановила, що власниця валізи навіть не знала про гарматні ядра, які були серед її речей. У шерифському управлінні округу Болдвін повідомили, що боєприпаси до валізи поклав неповнолітній, який виніс їх зі сховища форту Морган. Після завершення перевірки гарматні ядра повернули до форту, а його адміністрація вирішила не притягувати неповнолітнього до відповідальності.

«Навіть якщо предмет є інертним і не становить активної загрози, мандрівникам не варто приносити до аеропорту будь-яку зброю чи навіть її копії. Це може спричинити тривогу служб безпеки, затримки рейсів і створити ризики для безпеки», — розповіла федеральна директорка з безпеки TSA в Алабамі Тара Корс.

До слова, у Польщі в аеропорту Кракова оштрафували чоловіка, який під час перевірки перед вильотом до Дубая пожартував, що в його валізі є бомба та ножі. Спецслужби ретельно перевірили багаж і пасажира, але жодних вибухових речовин чи небезпечних предметів не знайшли.

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