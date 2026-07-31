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Падіння російської ракети у Польщі: Україна зробила несподівану пропозицію
У Польщі під час масованого обстрілу України впала російська ракета Х-101.
У Польщі триває активне розслідування падіння російської ракети під Любліном — наслідок збройної агресії РФ проти України.
Слідчі дії та експертизи відбуваються за безпосередньої участі українського фахівця.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
У Польщі впала російська ракета
Сьогодні заплановано проведення детальної експертизи вилучених уламків: на місці інциденту польські слідчі зібрали численні фрагменти. Український експерт допомагатиме колегам точно ідентифікувати виявлені частини.
Утім, за попередніми даними фахівців, ідеться про російську крилату ракету Х-101. Північноатлантичний альянс (НАТО) залишається у постійному безпосередньому контакті з Варшавою через цей небезпечний інцидент.
Ракети для систем Patriot та захист Польщі
Після падіння російської ракети на польській території прем'єр-міністр країни заявив: Варшава офіційно розгляне питання передавання Україні додаткових ракет для систем протиповітряної оборони Patriot.
У польському уряді наголошують, що безпека самої Польщі сьогодні безпосередньо залежить від ефективності дій українських військ та міцності нашої ППО.
Передавання літаків МіГ-29: пропозиція України
Щодо постачання військової техніки, зокрема винищувачів МіГ-29, які Варшава раніше так і не надала Києву, з'явилися нові подробиці.
У Міністерстві оборони Польщі заявили, що Україна надіслала «конкретну пропозицію»: Варшава передає винищувачі МіГ-29, а Київ натомість надає свої безпілотники.
Інтерес до цих польських літаків вже виявила й Болгарія, утім, польські посадовці зазначають: остаточне рішення буде ухвалено лише після ретельного розгляду української пропозиції.
Вибухи у Польщі під час масованої атаки РФ на Україну
Під час масованої атаки по заходу України у польському Любліні лунала повітряна тривога.
Мешканці Люблінського воєводства скаржилися на вибухи. Зранку у Тарнава-Колонії виявили велику вирву від падіння невідомого об’єкта.
Прем’єр Польщі Дональд Туск заявив, що польські військові були готові збити ракету. Також він визнав, що до Польщі, ймовірно, залетіла російська ракета Х-101.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: Замах на командира "ХАРТІЇ"! Потужні вибухи в Хмельницькому БЕЗ ТРИВОГИ | ТСН 16:00 31 липня