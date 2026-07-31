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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
472
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Падіння російської ракети у Польщі: Україна зробила несподівану пропозицію

У Польщі під час масованого обстрілу України впала російська ракета Х-101.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Російська ракета залетіла та здетонувала у Польщі

Російська ракета залетіла та здетонувала у Польщі / © Associated Press

У Польщі триває активне розслідування падіння російської ракети під Любліном — наслідок збройної агресії РФ проти України.

Слідчі дії та експертизи відбуваються за безпосередньої участі українського фахівця.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

У Польщі впала російська ракета

Сьогодні заплановано проведення детальної експертизи вилучених уламків: на місці інциденту польські слідчі зібрали численні фрагменти. Український експерт допомагатиме колегам точно ідентифікувати виявлені частини.

Утім, за попередніми даними фахівців, ідеться про російську крилату ракету Х-101. Північноатлантичний альянс (НАТО) залишається у постійному безпосередньому контакті з Варшавою через цей небезпечний інцидент.

Ракети для систем Patriot та захист Польщі

Після падіння російської ракети на польській території прем'єр-міністр країни заявив: Варшава офіційно розгляне питання передавання Україні додаткових ракет для систем протиповітряної оборони Patriot.

У польському уряді наголошують, що безпека самої Польщі сьогодні безпосередньо залежить від ефективності дій українських військ та міцності нашої ППО.

Передавання літаків МіГ-29: пропозиція України

Щодо постачання військової техніки, зокрема винищувачів МіГ-29, які Варшава раніше так і не надала Києву, з'явилися нові подробиці.

У Міністерстві оборони Польщі заявили, що Україна надіслала «конкретну пропозицію»: Варшава передає винищувачі МіГ-29, а Київ натомість надає свої безпілотники.

Інтерес до цих польських літаків вже виявила й Болгарія, утім, польські посадовці зазначають: остаточне рішення буде ухвалено лише після ретельного розгляду української пропозиції.

Вибухи у Польщі під час масованої атаки РФ на Україну

Під час масованої атаки по заходу України у польському Любліні лунала повітряна тривога.

Мешканці Люблінського воєводства скаржилися на вибухи. Зранку у Тарнава-Колонії виявили велику вирву від падіння невідомого об’єкта.

Прем’єр Польщі Дональд Туск заявив, що польські військові були готові збити ракету. Також він визнав, що до Польщі, ймовірно, залетіла російська ракета Х-101.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: Замах на командира "ХАРТІЇ"! Потужні вибухи в Хмельницькому БЕЗ ТРИВОГИ | ТСН 16:00 31 липня

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Дата публікації
Кількість переглядів
472
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