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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
494
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Ракета Х-101 у Польщі: Варшава зробила перший крок після небезпечного інциденту

Через ракету Х-101 Варшава викликала російського посла «на килим».

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Прапор Польщі.

Прапор Польщі. / © Associated Press

Російського посла викликали до Міністерства закордонних справ Польщі після падіння ракети Х-101 поблизу Любліна 30 липня.

Про це заявив прем’єр-міністр Дональд Туск.

«Міністерство закордонних справ Польщі викликало російського посла у зв’язку з ракетою, яка вчора впала на польську територію», — йдеться у повідомленні.

Своєю чергою, речник польського МЗС Мацей Вевір заявив, що додаткова інформація буде надана після розмови з російським послом. З його слів, зустріч запланована на вечір п’ятниці, 31 липня.

«Спочатку посол вислухає нашу думку з цього питання. Лише потім ми повідомимо ЗМІ», — сказав він у коментарі Polsat News.

Зауважимо, посольство агресорки Росії в Польщі очолює Георгій Міхно.

Як повідомлялося, президент Польщі Кароль Навроцький здивував реакцією на падіння ракети, вирішивши не скликати Раду національної безпеки після інциденту. У його канцелярії заявляють, що він очікує від уряду детального звіту. Зокрема, щодо дій, яких було вжито після порушення польського повітряного простору, аби оцінити дії відповідальних служб.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
494
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