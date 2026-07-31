Не ставте їжу в мікрохвильовку, поки не зробите це: простий тест, про який мало хто знає

Як дізнатися, чи підходить посуд для мікрохвильовки / © pexels.com

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Експерти радять перед використанням нової тарілки, чашки чи миски провести простий тест. Він займає лише одну хвилину, але допоможе зрозуміти, чи безпечний посуд для мікрохвильової печі.

Простий тест

Якщо ви не впевнені, чи підходить конкретний посуд для використання в мікрохвильовій печі, скористайтесь цим способом:

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Візьміть посудину, яку хочете перевірити. Поставте поруч чашку або склянку з водою. Помістіть все в мікрохвильовку. Увімкніть піч на одну хвилину. Обережно дістаньте посудину і перевірте її температуру.

Головний принцип: вода повинна нагрітися, а ось сам матеріал посуду залишитися прохолодним чи ледь теплим. Якщо ж тарілка теж стала дуже гарячою, значить матеріал активно поглинає енергію мікрохвиль. Такий посуд краще не використовувати на регулярній основі.

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Чому посуд може нагріватися в мікрохвильовці

Мікрохвильова піч розігріває їжу за допомогою взаємодій мікрохвиль з молекулами води в продуктах. Безпечний посуд зазвичай не повинен сильно нагріватися сам по собі — його завдання полягає в тому, що утримувати їжу гарячою.

Якщо ж чашка чи тарілка стають гарячішими за саму їжу, це може означати, що їхній матеріал реагує на нагрівання і накопичує тепло. Саме тому експерти радять звертати увагу не лише на маркування «можна використовувати в мікрохвильовій печі», але й перевіряти посуд самостійно.

Який посуд не варто ставити в мікрохвильовку

Завжди перед використанням перевіряйте посуд, особливо, якщо він старий, придбаний без пакування або ви не знаєте його походження.

Не рекомендується використовувати в мікрохвильовці:

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посуд з металевими елементами — тарілки й чашки з золотистою облямівкою можуть викликати іскри і пошкодити мікрохвильовку;

пластикові контейнери без спеціального маркування — не кожен пластик може витримати нагрівання, деякі ємності можуть деформуватися або виділяти небажані речовини;

старий і невідомий керамічний посуд — особливо декоративні вироби, сувенірні чашки чи посуд без інформації від виробника;

меламіновий посуд — матеріал, який часто використовують для дитячих тарілок і легкого посуду, але він не призначений для нагрівання в мікрохвильовці.

Як правильно користуватися мікрохвильовкою

Щоб техніка слугувала довше, а їжа залишалася безпечною:

використовуйте тільки посуд, який можна нагрівати в мікрохвильовці;

не грійте їжу в одноразовому пакованні, якщо воно не призначене для цієї техніки;

не ставте всередину металеві предмети;

регулярно перевіряйте старий посуд;

використовуйте спеціальні кришки для мікрохвильовки, щоб уникнути розбризкування.

Також важливо правильно розміщувати їжу для рівномірного нагрівання — нерівномірне прогрівання є однією з найпоширеніших проблем під час використання мікрохвильових печей.

FAQ

Як перевірити посуд для мікрохвильовки?

Щоб перевірити посуд, поставте його в мікрохвильову піч разом з чашкою з водою, увімкніть нагрівання на одну хвилину. Якщо вода нагрілася, а посудина ні — її можна використовувати. Якщо тарілка чи миска стали дуже гарячими, краще відмовитися від їхнього використання.

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Який посуд можна використовувати в мікрохвильовій печі?

Для мікрохвильової печі найкраще підходить скляний, керамічний чи спеціальний пластиковий посуд, який має позначку безпечного використання. Не слід використовувати ємності з металевими деталями, декоративним покриттям чи невідомого складу матеріалу.

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