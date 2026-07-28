99% людей роблять ці шість помилок під час прання: вони непомітно псують одяг і спустошують гаманець

Найпоширеніші помилки під час прання / © pexels.com

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Фахівці з догляду за одягом попереджають: кілька поширених помилок скорочують термін служби не лише улюблених речей, а й самої пральної машини. Через них доводиться частіше купувати новий одяг, витрачати більше електроенергії, води та прального засобу.

Ігнорування рекомендацій на етикетці

Перед тим як покласти річ у барабан, варто уважно переглянути інформацію на ярличку. Саме там виробник вказує оптимальну температуру, режим прання та можливість машинного сушіння.

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Недотримання цих рекомендацій може призвести до усадки тканини, втрати кольору або деформації виробу. Особливо це стосується вовни, шовку та інших делікатних матеріалів.

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Закривання дверцят пральної машини одразу після прання

Багато хто після завершення циклу відразу щільно зачиняє люк пральної машини. Це створює вологе середовище, у якому швидко з’являються цвіль, грибок і неприємний запах.

Щоб уникнути проблем, залишайте дверцята прочиненими хоча б на кілька годин. Це допоможе висушити барабан і продовжить термін служби техніки.

Прання одягу з розстебнутими блискавками

Перед запуском машини перевірте всі куртки, джинси, спортивний одяг і сумки. Якщо блискавка залишиться відкритою, її металеві зубці можуть зачепити тонкі тканини, мереживо або трикотаж.

Проста звичка застібати блискавки перед пранням допоможе уникнути випадкових пошкоджень інших речей.

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Надмірна кількість прального засобу

Поширена помилка — думати, що більше порошку або гелю означає чистіший одяг. Насправді надлишок мийного засобу часто не виполіскується повністю.

У результаті на тканині залишаються сліди засобу, які притягують пил і бруд, а самі речі швидше втрачають охайний вигляд. Крім того, надлишок піни створює додаткове навантаження на пральну машину.

Відмова від спеціальних сітчастих мішків

Бюстгальтери, мереживна білизна, панчохи та інші делікатні вироби краще прати у спеціальних сітках.

Такий простий аксесуар захищає тканину від розривів, а також запобігає зачепленню за інший одяг чи елементи барабана.

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Неправильне сортування білизни

Перед пранням речі бажано розділяти не лише за кольором, а й за типом тканини. Темні джинси можуть пофарбувати світлий одяг, а важкі рушники здатні пошкодити тонкі тканини.

Кілька хвилин, витрачених на сортування, допоможуть уникнути неприємних сюрпризів і продовжать життя вашому гардеробу.

Як уникнути дорогих помилок під час прання

Щоб одяг довше залишався як новий, а пральна машина працювала без поломок, достатньо дотримуватися кількох простих правил:

завжди читайте інформацію на етикетках;

не перевищуйте рекомендовану кількість мийного засобу;

застібайте блискавки перед пранням;

сортуйте речі за кольором і типом тканини;

використовуйте сітчасті мішки для делікатного одягу;

після завершення циклу залишайте дверцята пральної машини відкритими для провітрювання.

Дотримання цих рекомендацій допоможе зберегти гарний вигляд речей, уникнути зайвих витрат і продовжити термін служби побутової техніки.

FAQ

Чому не можна додавати багато прального порошку?

Надлишок порошку або гелю не робить одяг чистішим. Навпаки, залишки мийного засобу накопичуються у волокнах тканини, притягують пил і бруд, можуть викликати неприємний запах, а також збільшують навантаження на пральну машину.

Чи потрібно залишати дверцята пральної машини відкритими після прання?

Так. Після завершення циклу рекомендується залишити люк прочиненим на кілька годин. Це дозволяє волозі випаруватися, запобігає появі цвілі, грибка та неприємного запаху, а також допомагає продовжити термін служби пральної машини.

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