Скільки кави можна пити без ризику для серця: відповідь здивувала багатьох

Кава / © pexels.com

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Любителі кави можуть мати привід для оптимізму. Нове наукове дослідження показало, що для більшості здорових дорослих щоденне споживання до п’яти чашок чорної кави не пов’язане зі збільшенням ризику серцево-судинних захворювань.

Про це повідомляє Martha Stewart.

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Дослідники дійшли висновку, що більшість дорослих можуть безпечно споживати до п’яти чашок кави об’ємом приблизно 240 мл на день. Це відповідає приблизно 400 мг кофеїну.

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Водночас автори наголошують: результати стосуються саме чорної кави без цукру, сиропів, вершків чи інших калорійних добавок.

Яку користь може мати чорна кава

Згідно з дослідженням, регулярне вживання чорної кави без доданого цукру пов’язане з нижчим ризиком розвитку:

діабету 2 типу;

серцево-судинних захворювань;

інсульту;

серцевої недостатності;

окремих порушень серцевого ритму.

Втім, дослідники зазначають, що додавання великої кількості цукру, ароматизованих сиропів чи жирних вершків може значно збільшити калорійність напою та зменшити його потенційну користь.

Професор медицини Каліфорнійського університету в Сан-Франциско доктор Грегорі Маркус наголошує, що реакція організму на кофеїн є індивідуальною.

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«Хоча дослідження показують, що споживання кофеїну може бути пов’язане з певною користю для серцево-судинної системи, універсальної безпечної дози для всіх людей не існує», — зазначив він.

За словами експерта, на переносимість кофеїну впливають вік, стан здоров’я, прийом ліків, генетичні особливості та швидкість обміну речовин. Саме тому однакова кількість кави в одних людей не викликає жодних проблем, а в інших може провокувати прискорене серцебиття, тривожність або безсоння.

Окремо дослідники застерігають щодо енергетичних напоїв.

За словами Маркуса, саме вони можуть становити найбільшу небезпеку для серцево-судинної системи через дуже високу концентрацію кофеїну.

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Фахівці пояснюють, що деякі енергетичні шоти містять у три-чотири рази більше кофеїну на одиницю об’єму, ніж звичайна заварна кава. Саме тому їхнє регулярне вживання пов’язують із вищим ризиком небажаних наслідків для серця.

Водночас автори дослідження наголошують, що необхідні додаткові наукові роботи, аби краще зрозуміти, як кофеїн із різних джерел — зокрема чаю, шоколаду чи газованих напоїв — впливає на здоров’я людей.

Нагадаємо, дослідження австрійських психологів виявило зв’язок між любов’ю до гірких смаків, зокрема чорної кави, та схильністю до специфічних рис характеру, хоча експерти закликають не робити поспішних висновків.

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