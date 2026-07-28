Після скандалу з Пірло та росіянами: стало відомо, хто очолить збірну Італії

Роберто Манчіні / © Associated Press

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Роберто Манчіні незабаром стане головним тренером збірної Італії, яку раніше відмовився очолити Хосеп Гвардіола.

Про це повідомив авторитетний інсайдер Фабріціо Романо.

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За даними джерела, 61-річний італійський фахівець погодився стати новим керманичем "Скуадри Адзурри".

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Манчіні вже очолював збірну Італії у 2018–2023 роках, виграв з нею Євро-2020 та встановив рекордну на той момент серію з 37 матчів без поразок. Нещодавно це досягнення перевершила Іспанія після перемоги у фіналі чемпіонату світу-2026.

Раніше повідомлялося, що головним кандидатом на посаду головного тренера збірної Італії був Андреа Пірло, але призначення зірвалося через його співпрацю з російським букмекером.

Нагадаємо, збірна Італії не змогла кваліфікуватися на чемпіонат світу-2026, у серії пенальті програвши команді Боснії та Герцеговини у фінальному матчі плейоф відбору на ЧС-2026.

Після цього Дженнаро Гаттузо залишив посаду головного тренера збірної Італії.

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Також свої посади також залишили Габріеле Гравіна (президент Федерації футболу Італії) та Джанлуїджі Буффон (керівник делегації збірної Італії).

Додамо, що Італія встановила історичний антирекорд — це перша футбольна збірна-чемпіон світу, яка пропустила три поспіль Мундіалі. Востаннє "Скуадра Адзурра" брала участь у фінальній частині ЧС ще 2014 року.

Раніше повідомлялося, що Гаттузо зі сльозами на очах перепросив за невихід збірної Італії на ЧС-2026.

Також ми розповідали, що збірна Німеччини офіційно отримала нового головного тренера.

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