Серпень 2026 року буде небезпечним для трьох знаків зодіаку / © Associated Press

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У середині серпня аспекти Меркурія з Венерою та Юпітером сприяють спілкуванню, навчанню та новим проєктам, але напруга повертається через з’єднання Марса з Нептуном: зростає ризик ілюзій, самоошуканства та неправильних рішень, розповідає астрологиня і авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

Друга половина серпня приносить нові випробування. Венера в опозиції до Сатурна охолоджує стосунки, змушує переглянути свої вимоги та очікування, а з’єднання Сонця з Низхідним Місячним вузлом закриває старі теми.

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Кінець місяця видається особливо насиченим: місячне затемнення 28 серпня в Рибах приносить новий кармічний поворот, а напружені аспекти Меркурія та Сонця з Ураном підсилюють непередбачуваність і бажання звільнитися від обмежень.

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Юпітер у тригоні з ретроградним Сатурном 30 серпня дає рідкісний шанс поєднати великі можливості з практичною реалізацією, але вже 31 серпня напруженість повертається через аспект Марса і Сатурна, що вимагає терпіння та дисципліни.

Отже, серпень — це місяць різких поворотів, коли події розвиваються стрімко й непередбачувано. Він несе в собі водночас кризи та можливості, змушує повертатися до минулого, але й відкриває нові шляхи. Загальний фон періоду напружений, і саме тому важливо зберігати пильність, уникати поспішних рішень і використовувати сприятливі аспекти для зміцнення того, що має міцну основу.

Серпень 2026 року для водних знаків — Рака, Скорпіона та Риб— видається місяцем підвищеної напруженості, і це пов’язано не лише із загальним коридором затемнень, а й із транзитами планет. Кожен із представників цих трьох енергій стикається з особливим викликом, який робить серпень часом випробувань.

Для Раків особливо важливим є перехід Марса 11 серпня в їхній знак. Здавалося б, це має додати сили та активності, але в Раку Марс перебуває у стані падіння. Його енергія стає нестабільною: замість впевненого руху вперед з’являються спалахи роздратування, імпульсивні вчинки та бажання захищати свій простір за будь-яку ціну. Це може призвести до конфліктів у родині, напруженості у стосунках та перевтоми. Ракам важливо пам’ятати, що в серпні їхня сила не в боротьбі, а в умінні зберігати спокій і уникати зайвих сутичок.

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Рак

Гроші: фінансові рішення можуть бути надто емоційними. Рак ризикує витрачати кошти на те, що пов’язано з родиною чи домом, але без розрахунку. Важливо перевіряти всі домовленості та уникати необдуманих вкладень.

Здоров’я: зростає ризик перевтоми, особливо через емоційні перенавантаження. Можливі психосоматичні реакції, тому варто приділяти увагу відпочинку, режиму сну та харчуванню.

Стосунки: конфлікти в родині можуть загостритися, старі теми знову спливають. Рак намагатиметься рішуче відстоювати свої межі, що може спричинити напругу у стосунках із близькими.

Небезпеки: імпульсивні вчинки та надмірна емоційність можуть призвести до помилок. Особливо важливо уникати різких рішень у першій половині місяця.

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Кар’єра: варто зосередитися на проєктах, які вже розпочато. Нові ініціативи можуть натрапити на опір, тому краще зміцнювати те, що вже створено.

Для Скорпіонів ситуація є двоякою. З одного боку, вони отримують підтримку від Марса, який із знака Рака утворює гармонійний аспект до їхнього Сонця. Але цей аспект не дає повної сили, тому що Марс у Раку ослаблений. До того ж транзитні планети у Леві створюють напругу щодо сонячної енергії Скорпіона, і це викликає внутрішній конфлікт: бажання діяти стикається із зовнішніми перешкодами. Скорпіони можуть відчувати, що їхні ініціативи не знаходять підтримки або що обставини змушують їх йти всупереч власним планам. Серпень для них — час, коли важливо не перевантажувати себе боротьбою, а шукати обхідні шляхи та зберігати гнучкість.

Скорпіон

Фінанси: можливі втрати через недостовірну інформацію. Скорпіони можуть вкласти кошти у сумнівні проєкти, покладаючись на інтуїцію, але не перевіривши факти.

Здоров’я: емоційне напруження позначається на фізичному стані. Можливі коливання енергії, особливо в середині місяця, коли аспекти Марса та Нептуна посилюють внутрішній конфлікт.

Стосунки: ревнощі та бажання контролювати партнера можуть спричинити кризи. Важливо уникати тиску та прагнути до діалогу.

Небезпеки: ризик самоошуканства та заплутаних ситуацій. Скорпіони можуть бути впевнені в правильності своїх дій, хоча обставини складаються інакше.

Кар’єра: ініціативи зустрічають опір. Важливо виявляти гнучкість, шукати обхідні шляхи та не наполягати на своєму за будь-яку ціну.

Для Риб головною подією стане місячне затемнення 28 серпня в їхньому знаку. Воно не обмежується одним днем: його вплив відчуватиметься протягом усієї другої половини місяця. Риби за своєю природою сприйнятливі й схильні довіряти внутрішнім сигналам, але в умовах затемнення це може призвести до оман і помилок. Події серпня можуть стати для них кармічними, відкриваючи новий етап життя, але водночас позбавляючи звичної опори. Рибам важливо бути особливо уважними до обіцянок, нових знайомств і будь-яких пропозицій: не все виявиться таким, яким здається на перший погляд.

Риби

Фінанси: можливі помилки в розрахунках та невиправдані витрати. Риби можуть переоцінити свої доходи або вкласти кошти в проєкти, які не принесуть результату.

Здоров’я: затемнення посилює чутливість. Риби можуть відчувати втому, емоційне перевантаження та потребу у відновленні. Важливо уникати перевантажень і приділяти увагу відпочинку.

Стосунки: існує ризик розчарувань, особливо якщо очікування занадто високі. Риби можуть ідеалізувати партнера, що призведе до болісних відкриттів.

Небезпеки: вплив затемнення може призвести до помилок і неправильних рішень. Рибам важливо зберігати чіткість мислення та перевіряти інформацію.

Кар’єра: зміни можуть бути несподіваними. Риби мають бути готовими до нових умов і не ухвалювати рішень під впливом емоцій.

Для представників водної стихії серпень може здатися надто бурхливим і непередбачуваним, але саме в цьому криється можливість зростання. Марс у Раку, місячне затемнення в Рибах і напружені аспекти до Сонця у Скорпіоні випробовують стійкість цих знаків зодіаку, але водночас відкривають шлях до оновлення через кризу. Важливо пам’ятати: вода вміє набувати будь-якої форми, обходити перешкоди та знаходити шлях там, де його не видно. Якщо ви збережете гнучкість, серпень стане часом, коли випробування перетворяться на джерело сили, а раптові зміни — на початок нового етапу.

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