Диня чи кавун: дієтологи пояснили, що краще їсти, щоб уникнути небезпечних стрибків цукру

Як правильно їсти кавун та диню, якщо у вас діабет / © Фото з відкритих джерел

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Багато людей помилково вважають, що для підтримки нормального рівня цукру в крові потрібно повністю відмовитися від солодких фруктів та ягід, зокрема й кавунів та динь. Однак насправді ці баштанні культури містять важливі поживні речовини, антиоксиданти та мають відносно низьке глікемічне навантаження за умови дотримання правильних порцій.

Про це пише EatingWell.

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Як кавун впливає на рівень цукру

Хоча кавун містить природні цукри, він складається на дев’яносто один відсоток із води, тому одна стандартна порція (близько 150 грамів) нарізаного плоду містить лише близько одинадцяти грамів вуглеводів. Завдяки такій надзвичайно високій водності загальний вплив цієї солодкої ягоди на рівень глюкози в крові вважається дуже низьким за умови дотримання типових порцій.

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«Кавун може підвищити рівень цукру в крові, оскільки він містить природні цукри, а його вуглеводи перетравлюються досить швидко», — пояснює дієтологиня Бріттані Поулсон.

Водночас цей плід є багатим джерелом лікопіну — потужного антиоксиданту, що надає м’якоті насиченого червоного кольору та допомагає знизити системне запалення та значно покращити чутливість організму до інсуліну.

Чим корисна диня для метаболізму

Як і кавун, диня містить вуглеводи, але вона має додаткову перевагу у вигляді клітковини, яка допомагає сповільнити процес травлення і сприяє більш поступовому підвищенню рглюкози. Одна порція цього плоду забезпечує організм значною дозою вітаміну С, що є надзвичайно важливим елементом для підтримки здорового метаболізму.

«Оскільки одна порція кавуна або дині містить менше п’ятнадцяти грамів вуглеводів, вживання такої порції або менше зазвичай не повинно викликати стрибка рівня цукру в крові у людини, яка не має діабету», — зазначає експертка Шері Гоу.

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Що обрати та як правильно їсти

Диня може мати невелику перевагу завдяки вищому вмісту клітковини, проте експерти наголошують, що розмір порції та супутні продукти впливають на рівень цукру набагато сильніше, ніж невеликі відмінності у глікемічному індексі. Замість того, щоб повністю уникати солодощів, фахівці наполегливо радять поєднувати баштанні з різноманітними білками, корисними жирами або додатковою клітковиною для стабілізації травлення.

«Поєднання кавуна або дині з білком, корисними жирами або додатковою клітковиною допомагає сповільнити травлення і часто призводить до більш стабільної реакції цукру в крові», — ділиться досвідом Поулсон.

Для створення ідеально збалансованого перекусу ці плоди чудово смакуватимуть разом із грецьким йогуртом, домашнім сиром, вареними яйцями або невеликою жменею фісташок чи мигдалю. Крім того, нарізану м’якоть можна сміливо додавати до ранкової вівсянки, свіжих овочевих салатів або легких сендвічів, що забезпечить природний солодкий смак без жодної шкоди для фігури.

«Те, що викликає стрибок в однієї людини, може не викликати його в іншої, тому звертайте увагу на те, як реагує ваше тіло, і коригуйте свій раціон відповідно до цього», — підсумовує дієтологиня Вел Ворнер.

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Нагадаємо, різкі стрибки цукру після їжі можна зменшити завдяки правильному вибору вуглеводів. Експерти назвали сім цільнозернових продуктів із високою поживною цінністю, які варто додати до раціону.

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