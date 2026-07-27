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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Здоров’я
Кількість переглядів
247
Час на прочитання
3 хв

Чоловік схуд на 50 кг завдяки дешевому перекусу: що допомогло

Після років невдалих спроб схуднути Адам Джуніпер знайшов спосіб, який виявився не лише ефективним, а й бюджетним. Завдяки змінам у раціоні він скинув майже 50 кг лише за сім місяців.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Грубрина Анастасія Грубрина
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Рисові хлібці для схуднення

Рисові хлібці для схуднення / © Unsplash

Житель Лондона Адам Джуніпер за 7 місяців схуд на майже 50 кілограмів, бо додав до свого раціону дуже дешевий перекус. Звичайні рисові хлібці допомогли знизити його вагу з 123,3 кг до 73,5 кг.

Про це пише Mirror.

Як чоловік схуд на рисових хлібцях на 50 кг 

46-річний керівний редактор тривалий час мав статус «здорового гладуна»: щодня проїжджав на велосипеді до роботи 11 кілометрів, але пропускав сніданки та перекушував печивом, шоколадом і фастфудом. Після переїзду до Лондона 2015 року він вирішив відмовитися від поїздок на велосипеді на користь метро.

Це призвело до стрімкого набору ваги. За словами Джуніпера, переламними моментами стали проблеми у стосунках із дружиною, проблеми в інтимному житті та труднощі під час підйому сходами.

«Потім мій одяг ставав все більшим і більшим. Оскільки я мав довгострокові стосунки, я не дуже наряджався на побачення, тому не дуже звертав увагу на свою зовнішність».

Він відчував ніяковість через необхідність купувати одяг найбільших розмірів, якого часто навіть не було в магазинах. Спроби рахувати калорії або харчуватися лише фруктами не давали тривалого результату.

«Однією з речей, яка допомагала мені в попередніх спробах, були фрукти, але вони ніколи не давали мені відчуття ситості чи достатньої різноманітності смаків», — каже чоловік.

Адам Джуніпер до схуднення

Адам Джуніпер до схуднення

Адам Джуніпер після схуднення

Адам Джуніпер після схуднення

Проте він додав до свого раціону рисові хлібці. Адам їсть до 10 рисових хлібців на день з фруктами та яблуками. Він комбінує солодкі та солоні смаки. Це дозволяє вгамовувати голод без перевищення добової норми калорій. Ще й витрати на рисові хлібці менші, ніж на хліб.

Результат від споживання рисових хлібців став видимим вже протягом кількох тижнів.

На сніданок чоловік їсть мюслі без цукру, на обід — сир, а решту дня перекушує хлібцями. На вечерю замість великих порцій пасти чи грецьких пирогів він дотримується встановлених лімітів калорій.

Завдяки новій системі харчування у Джуніпера покращилося самопочуття, відновилося спілкування з сином та підвищилася впевненість у собі.

«Моя дружина каже, що я чудовий, а вона, по суті, секс-ікона; тому я почуваюся набагато щасливішим від цього», — додав Адам Джуніпер.

Чому після схуднення людина вважає себе повною

Нагадаємо, сучасні ефективні методи схуднення, зокрема, препарати GLP-1, операції та спорт, дозволяють швидко досягати фізичних результатів, однак нерідко спричиняють психологічну проблему — феномен «фантомної ваги».

Це явище схоже на синдром «фантомної кінцівки»: тіло змінюється швидше за внутрішнє самоусвідомлення. Через природне прагнення мозку до стабільності людина й надалі відчуває себе огрядною, підсвідомо обирає більший одяг чи очікує негативної реакції оточення.

«Фантомна вага» не є відхиленням, а адаптація внутрішнього образу вимагає часу й нового досвіду. Щоб допомогти мозку прийняти нове тіло, фахівці радять регулярно робити те, чого раніше уникали через вагу, поступово змінювати застарілі переконання про себе та застосовувати методи експозиційної терапії — не уникати дзеркал і фотографій, а звикати до свого нового вигляду. Психологічна перебудова є не менш важливою частиною схуднення ніж фізичні зміни.

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Дата публікації
Кількість переглядів
247
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