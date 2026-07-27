Чоловік схуд на 50 кг завдяки дешевому перекусу: що допомогло

Рисові хлібці для схуднення / © Unsplash

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Житель Лондона Адам Джуніпер за 7 місяців схуд на майже 50 кілограмів, бо додав до свого раціону дуже дешевий перекус. Звичайні рисові хлібці допомогли знизити його вагу з 123,3 кг до 73,5 кг.

Про це пише Mirror.

Як чоловік схуд на рисових хлібцях на 50 кг

46-річний керівний редактор тривалий час мав статус «здорового гладуна»: щодня проїжджав на велосипеді до роботи 11 кілометрів, але пропускав сніданки та перекушував печивом, шоколадом і фастфудом. Після переїзду до Лондона 2015 року він вирішив відмовитися від поїздок на велосипеді на користь метро.

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Це призвело до стрімкого набору ваги. За словами Джуніпера, переламними моментами стали проблеми у стосунках із дружиною, проблеми в інтимному житті та труднощі під час підйому сходами.

«Потім мій одяг ставав все більшим і більшим. Оскільки я мав довгострокові стосунки, я не дуже наряджався на побачення, тому не дуже звертав увагу на свою зовнішність».

Він відчував ніяковість через необхідність купувати одяг найбільших розмірів, якого часто навіть не було в магазинах. Спроби рахувати калорії або харчуватися лише фруктами не давали тривалого результату.

«Однією з речей, яка допомагала мені в попередніх спробах, були фрукти, але вони ніколи не давали мені відчуття ситості чи достатньої різноманітності смаків», — каже чоловік.

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Адам Джуніпер до схуднення

Адам Джуніпер після схуднення

Проте він додав до свого раціону рисові хлібці. Адам їсть до 10 рисових хлібців на день з фруктами та яблуками. Він комбінує солодкі та солоні смаки. Це дозволяє вгамовувати голод без перевищення добової норми калорій. Ще й витрати на рисові хлібці менші, ніж на хліб.

Результат від споживання рисових хлібців став видимим вже протягом кількох тижнів.

На сніданок чоловік їсть мюслі без цукру, на обід — сир, а решту дня перекушує хлібцями. На вечерю замість великих порцій пасти чи грецьких пирогів він дотримується встановлених лімітів калорій.

Завдяки новій системі харчування у Джуніпера покращилося самопочуття, відновилося спілкування з сином та підвищилася впевненість у собі.

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«Моя дружина каже, що я чудовий, а вона, по суті, секс-ікона; тому я почуваюся набагато щасливішим від цього», — додав Адам Джуніпер.

Чому після схуднення людина вважає себе повною

Нагадаємо, сучасні ефективні методи схуднення, зокрема, препарати GLP-1, операції та спорт, дозволяють швидко досягати фізичних результатів, однак нерідко спричиняють психологічну проблему — феномен «фантомної ваги».

Це явище схоже на синдром «фантомної кінцівки»: тіло змінюється швидше за внутрішнє самоусвідомлення. Через природне прагнення мозку до стабільності людина й надалі відчуває себе огрядною, підсвідомо обирає більший одяг чи очікує негативної реакції оточення.

«Фантомна вага» не є відхиленням, а адаптація внутрішнього образу вимагає часу й нового досвіду. Щоб допомогти мозку прийняти нове тіло, фахівці радять регулярно робити те, чого раніше уникали через вагу, поступово змінювати застарілі переконання про себе та застосовувати методи експозиційної терапії — не уникати дзеркал і фотографій, а звикати до свого нового вигляду. Психологічна перебудова є не менш важливою частиною схуднення ніж фізичні зміни.

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