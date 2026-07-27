Атака на супермаркет у Чернігові. / © ДСНС

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У неділю, 26 липня, російська армія атакувала Чернігів. Реактивні БпЛА «Герань» вдарили просто по супермаркету. Загинули дві людини. В обласному центрі сьогодні оголошено день жалоби.

Усе, що відомо про російський удар по Чернігову, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Удар по супермаркету — що відомо про жертв

Очільник Чернігівської обласної державної адміністрації В’ячеслав Чаус наголосив, що РФ вдарила по місту посеред дня реактивними дронами. Через “приліт” по супермаркету загинула 10-річна дитина, а також 23-річна дівчина.

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Окрім того, щонайменше 25 осіб отримали травми. Зокрема, четверо дітей: 10-річний хлопчик перебуває у лікарні; школярі 11 і 17 років, а також дівчинка, який майже 2 роки.

За даними влади, у медичних закладах перебуває 12 потерпілих. Лікарі оцінюють стан чотирьох травмованих як важкий.

Удар по Чернігову — фото наслідків

Росіяни завдали ударів по супермаркету в Чернігові. / © ДСНС

Росіяни завдали ударів по супермаркету в Чернігові. / © ДСНС

Росіяни завдали ударів по супермаркету в Чернігові. / © ДСНС

Росіяни завдали ударів по супермаркету в Чернігові. / © ДСНС

Росіяни завдали ударів по супермаркету в Чернігові. / © ДСНС

Атака на Чернігів

Інший російський дрон знищив в обласному центрі одне із СТО, а також автомобілі, що були там. Пізніше окупанти поцілили ще й по підприємстві, де виникла пожежа.

Пізно ввечері “приліт” стався на території підприємства харчової промисловості. Поранення отримав 48-річний чоловік. Його шпиталізували.

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Нагадаємо, 26 липня у Чернігові дрон влучив у супермаркет АТБ. За інформацією начальника МВА Дмитра Брижинського, війська РФ атакували обласний центр трьома реактивними безпілотниками з камерами типу "Герань-4".

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