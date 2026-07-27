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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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462
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Готуються до мобілізації: Росгвардія оновила правила придушення протестів

У Росії змінили правила цивільної оборони на тлі ознак підготовки до можливої нової мобілізації. За оцінкою ЦПД, Кремль одночасно готується і до потенційних суспільних заворушень.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Грубрина Анастасія Грубрина
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У Росії оновили правила цивільної оборони

У Росії оновили правила цивільної оборони / © Сайт Росгвардії

У Росії триває системна підготовка силових структур до потенційної нової хвилі призову та супутніх суспільних заворушень. Зокрема, Росгвардія оновила власні правила цивільної оборони.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

У Росії оновили правила цивільної оборони: готуються до мобілізації та заворушень

До документа вперше додали положення про захист від «загроз під час мобілізації, воєнного стану та у воєнний час».

Як зазначають у ЦПД, подібні кроки свідчать про завчасну підготовку Кремля до придушення можливих масових протестів у разі оголошення призову.

Попри намагання російських органів влади приховати справжні масштаби проблем на фронті, системне коригування законодавства та розбудова військових полігонів вказують на реальні наміри військово-політичного керівництва РФ.

Нагадаємо, у Центрі протидії дезінформації раніше повідомляли, що російська влада системно розширює перелік категорій громадян для вербування на війну, і готується до мобілізації понад 500 тисяч росіян.

На Росію чекають ще гірші часи

Нагадаємо, керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко заявив, що імпорт пального з третіх країн не врятує Росію від паливної кризи, спричиненої українськими ударами по НПЗ.

Через успішні атаки виробництво бензину у РФ впало орієнтовно на 25%, а в простої перебуває майже третина переробних потужностей, що вже спричинило дефіцит у десятках регіонів. Наявні джерела, зокрема Білорусь чи Казахстан, просто не мають необхідних резервних потужностей, щоб компенсувати прогалину такого масштабу.

Морський імпорт або постачання з інших країн, як-от Індії, також не розв’яже проблему через високі ціни, санкції та логістичні складнощі. Обсяги нафтоперероблення у РФ впали до найнижчого рівня за понад два десятиліття, при тому, що сезонний пік споживання ще попереду — у серпні та вересні.

За словами Коваленка, поки Росія продовжуватиме витрачати пальне на війну, дефіцит серед населення лише зростатиме, і це матиме руйнівний вплив на її економіку.

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Дата публікації
Кількість переглядів
462
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