Готуються до мобілізації: Росгвардія оновила правила придушення протестів

У Росії оновили правила цивільної оборони / © Сайт Росгвардії

Реклама

У Росії триває системна підготовка силових структур до потенційної нової хвилі призову та супутніх суспільних заворушень. Зокрема, Росгвардія оновила власні правила цивільної оборони.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

У Росії оновили правила цивільної оборони: готуються до мобілізації та заворушень

До документа вперше додали положення про захист від «загроз під час мобілізації, воєнного стану та у воєнний час».

Реклама

Як зазначають у ЦПД, подібні кроки свідчать про завчасну підготовку Кремля до придушення можливих масових протестів у разі оголошення призову.

Попри намагання російських органів влади приховати справжні масштаби проблем на фронті, системне коригування законодавства та розбудова військових полігонів вказують на реальні наміри військово-політичного керівництва РФ.

Нагадаємо, у Центрі протидії дезінформації раніше повідомляли, що російська влада системно розширює перелік категорій громадян для вербування на війну, і готується до мобілізації понад 500 тисяч росіян.

На Росію чекають ще гірші часи

Нагадаємо, керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко заявив, що імпорт пального з третіх країн не врятує Росію від паливної кризи, спричиненої українськими ударами по НПЗ.

Реклама

Через успішні атаки виробництво бензину у РФ впало орієнтовно на 25%, а в простої перебуває майже третина переробних потужностей, що вже спричинило дефіцит у десятках регіонів. Наявні джерела, зокрема Білорусь чи Казахстан, просто не мають необхідних резервних потужностей, щоб компенсувати прогалину такого масштабу.

Морський імпорт або постачання з інших країн, як-от Індії, також не розв’яже проблему через високі ціни, санкції та логістичні складнощі. Обсяги нафтоперероблення у РФ впали до найнижчого рівня за понад два десятиліття, при тому, що сезонний пік споживання ще попереду — у серпні та вересні.

За словами Коваленка, поки Росія продовжуватиме витрачати пальне на війну, дефіцит серед населення лише зростатиме, і це матиме руйнівний вплив на її економіку.

Новини партнерів