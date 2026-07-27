На волосині від смерті: чоловік отримав цинічний лист від Ryanair після того, як його висмоктало з літака

Літак Ryanair / © www.ryanair.com

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Чоловік дивом уникнув смерті, коли його висмоктало через вікно літака Boeing 737 на висоті. Попри травми, опіки та пережитий шок, найбільшого обурення у постраждалого та його родини викликала реакція авіакомпанії Ryanair після інциденту.

Про це пише Lad Bible.

10 липня 61-річний Любіша Карович летів рейсом Ryanair із Салонік до Меммінгена. Невдовзі після зльоту сталося зміщення вікна салону, через що чоловік опинився за межами літака, зависнувши вниз головою.

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Його дружина Світлана сиділа за три ряди від чоловіка. Побачивши, що сталося, вона негайно кинулася рятувати Любішу.

У коментарі сербомовному виданню Nova жінка розповіла, що половина тіла Любіші «стирчала з літака».

«Я одразу відреагувала і схопила його за ноги. Я подумала: „Якщо помирати, то разом“. Це було жахливо», — поділилася Світлана.

Їй допомагали ще двоє пасажирів, щоб витягнути чоловіка назад у салон. За словами жінки, Любіша кілька разів непритомнів.

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Після інциденту чоловік спочатку не міг говорити. Він також отримав травми шиї та плеча. Медики рекомендували Лібіші носити шийний корсет протягом шести тижнів і не виключили хірургічного втручання, якщо біль не мине. Крім того, сильний потік повітря спричинив опіки на обличчі та правій руці пасажира.

Boeing 737 був змушений повернутися до Салонік. Там на Любішу вже чекали медики та бригада швидкої допомоги.

Реакція Ryanair на інцидент

Чоловік заявив, що після пережитого отримав електронний лист із запитанням, чи хоче він перебронювати свої авіаквитки.

«Усе, що ми отримали, — це електронні листи моєму синові, який бронював наші квитки, із запитанням, чи хочемо ми перебронювати їх, і як я почуваюся. Але ніхто з компанії безпосередньо зі мною не зв’язувався — навіть не зателефонував, щоб продемонструвати хоча б якусь стурбованість», — повідомив Любіша.

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Світлана також стверджує, що під час надзвичайної ситуації екіпаж літака «нічого не робив». Водночас вона відзначила інших пасажирів, назвавши їх «сміливими», адже саме вони допомогли повернути Любішу до салону.

Згодом подружжя звернулося по допомогу до адвоката Василіса Ціараса. Він пообіцяв домагатися для своїх клієнтів «значної компенсації».

«Мій клієнт повернувся з межі смерті, і ми хочемо переконатися, що всі відповідальні за це будуть притягнуті до відповідальності. Йдеться не лише про компенсацію, а й про встановлення правди щодо того, що сталося, та стану цього літака», — висловився адвокат.

У Ryanair після інциденту заявили, що їхній авіапарк відповідає високим стандартам безпеки. Фінансовий директор авіакомпанії Ніл Соран сказав, що компанія «дуже задоволена» рівнем безпеки своїх літаків. За його словами, Ryanair «працює відповідно до найвищих стандартів європейських авіаційних норм».

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«У нас відносно молодий авіапарк, і ми дуже задоволені рівнем безпеки та технічного обслуговування в групі Ryanair. Відтоді, як ці літаки [Boeing 737] вперше з’явилися, у світі на них було виконано буквально сотні мільйонів рейсів. Це, ймовірно, найбезпечніші літаки з усіх коли-небудь створених. За ними ретельно стежать, а наш екіпаж має дуже хорошу підготовку», — розповів Соран.

Він також заявив, що Ryanair «активно» підтримувала зв’язок із Любішою та Світланою після події.

Розслідування інциденту проводить Національна рада з безпеки на транспорті США (NTSB). За словами Сорана, Ryanair «повною мірою бере участь» у встановленні обставин події.

Говорячи про NTSB, Соран зазначив: «Вони проведуть повне незалежне розслідування. Наші представники перебувають на місці та активно допомагають».

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Нагадаємо, раніше Любіша уперше розповів про інцидент, коли під час польоту з Салонік до Меммінгена через вибух вікна його частину тіла ледь не висмоктало назовні. Дружина та інші пасажири встигли затягнути чоловіка назад у салон. Він зазнав тяжких травм. У Ryanair попередньо припускали пошкодження двигуна стороннім предметом під час зльоту, однак офіційне розслідування NTSB ще триває.

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