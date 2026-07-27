У Польщі загадково загинуло молоде подружжя

У Польщі загинуло молоде подружжя / © Fakt.pl

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У Польщі знайшли мертвими молоде подружжя. Поліція розслідує причини трагедії.

Про це пише польське видання fakt.pl.

У п’ятницю, 24 липня, пожежники силоміць увірвалися до квартири 29-річної Сильвії та її 28-річного чоловіка Кшиштофа на вулиці Любельській у Пулавах. Служби викликав стурбований брат 28-річного чоловіка, оскільки не міг з ним зв’язатися.

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«Він не тільки не зміг зв’язатися з ним, але й з’ясувалося, що 28-річний чоловік не з’явився на роботі. Не завжди в такій ситуації вриваються до квартири силою, але встановлені обставини виправдовували такі дії», — пояснила в розмові з «Fakt» старша комісарка Ева Рейн-Козак із поліцейського управління в Пулавах.

У квартирі пожежники знайшли тіла Сильвії та Кшиштофа. Згідно з попередніми висновками слідчих, чоловік спочатку вбив дружину, а потім — себе. Однак мотиви, якими він керувався, поки що залишаються таємницею.

Нещодавно закохані повернулися з відпустки, а лише рік тому сказали одне одному «так». 12 липня цього року вони відсвяткували свою першу річницю весілля.

З коментарів знайомих пари в соціальних мережах випливає, що раніше не було жодних ознак, які б віщували цю трагедію. Сильвія та Кшиштоф вважалися спокійною та надзвичайно злагодженою подружньою парою, а в їхній квартирі раніше ніколи не було поліцейських викликів.

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У поліції наголосили, що хоча гіпотеза про вбивство та самогубство є найімовірнішою, слідчі також розглядають інші сценарії.

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