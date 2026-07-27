В Польше при загадочных обстоятельствах погибла молодая супружеская пара

В Польше погибла молодая супружеская пара / © Fakt.pl

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В Польше обнаружили мертвыми молодую супружескую пару. Полиция расследует причины трагедии.

Об этом сообщает польское издание fakt.pl.

В пятницу, 24 июля, пожарные силой ворвались в квартиру 29-летней Сильвии и её 28-летнего мужа Кшиштофа на улице Любельской в Пулавах. Службы вызвал обеспокоенный брат 28-летнего мужчины, поскольку не мог с ним связаться.

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«Он не только не смог связаться с ним, но и выяснилось, что 28-летний мужчина не явился на работу. Не всегда в такой ситуации врываются в квартиру силой, но установленные обстоятельства оправдывали такие действия», — пояснила в беседе с «Fakt» старший комиссар Ева Рейн-Козак из полицейского управления в Пулавах.

В квартире пожарные обнаружили тела Сильвии и Кшиштофа. Согласно предварительным выводам следователей, мужчина сначала убил жену, а затем — себя. Однако мотивы, которыми он руководствовался, пока остаются тайной.

Недавно влюбленные вернулись из отпуска, а всего год назад сказали друг другу «да». 12 июля этого года они отпраздновали свою первую годовщину свадьбы.

Из комментариев знакомых пары в социальных сетях следует, что ранее не было никаких признаков, предвещавших эту трагедию. Сильвия и Кшиштоф считались спокойной и чрезвычайно слаженной супружеской парой, а в их квартире раньше никогда не было вызовов полиции.

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В полиции подчеркнули, что, хотя версия об убийстве и самоубийстве является наиболее вероятной, следователи также рассматривают другие сценарии.

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