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- Гламур
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Джамала улетела за границу и опубликовала фотографии с тремя красавцами-сыновьями на острове в Греции
Поклонники в Сети заговорили о Крыме.
Украинская певица Джамала поделилась новой серией атмосферных фотографий с летнего отпуска.
На этот раз артистка вместе с тремя сыновьями — 8-летним Эмиром, 6-летним Селимом и 2-летним Алимом— побывала на греческом острове Кастелоризо. В Instagram она показала кадры с пляжа, прогулок по узким улочкам и у старинной крепости. Певица также продемонстрировала стильные летние образы и нежные моменты с детьми. Поклонники не смогли пройти мимо пейзажей, которые напомнили им украинский Крым.
«Летние дети», — лаконично подписала фотографии Джамала.
В комментариях под постом подписчики были в восторге не только от семейной атмосферы, но и от места, где отдыхает певица. Многие пользователи написали, что пейзажи Кастелоризо очень похожи на крымское побережье, а сама подборка вызвала теплые воспоминания об украинском полуострове. Другие же засыпали артистку комплиментами и пожеланиями хорошего отпуска.
«Очень похоже на Крым»
«Какие невероятные пейзажи»
«Какие тёплые и искренние фото»
Напомним, недавно Джамала нежно поздравила среднего сына с 6-летием и показала редкие фото со всей семьёй.