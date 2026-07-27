Джамала улетела за границу и опубликовала фотографии с тремя красавцами-сыновьями на острове в Греции

Джамала / © instagram.com/jamalajaaa

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Украинская певица Джамала поделилась новой серией атмосферных фотографий с летнего отпуска.

На этот раз артистка вместе с тремя сыновьями — 8-летним Эмиром, 6-летним Селимом и 2-летним Алимом— побывала на греческом острове Кастелоризо. В Instagram она показала кадры с пляжа, прогулок по узким улочкам и у старинной крепости. Певица также продемонстрировала стильные летние образы и нежные моменты с детьми. Поклонники не смогли пройти мимо пейзажей, которые напомнили им украинский Крым.

«Летние дети», — лаконично подписала фотографии Джамала.

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Джамала / © instagram.com/jamalajaaa

Джамала с детьми / © instagram.com/jamalajaaa

В комментариях под постом подписчики были в восторге не только от семейной атмосферы, но и от места, где отдыхает певица. Многие пользователи написали, что пейзажи Кастелоризо очень похожи на крымское побережье, а сама подборка вызвала теплые воспоминания об украинском полуострове. Другие же засыпали артистку комплиментами и пожеланиями хорошего отпуска.

«Очень похоже на Крым»

«Какие невероятные пейзажи»

«Какие тёплые и искренние фото»

Джамала / © instagram.com/jamalajaaa

Джамала с сыном / © instagram.com/jamalajaaa

Джамала / © instagram.com/jamalajaaa

Напомним, недавно Джамала нежно поздравила среднего сына с 6-летием и показала редкие фото со всей семьёй.

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