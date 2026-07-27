Ирина Билык осчастливила дочь Зиброва особым подарком и показалась дома у певца

Павел Зибров и Ирина Билык / © instagram.com/pavlo_zibrov

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Украинский певец Павел Зибров впервые задолго встретился с Ириной Билык и рассказал об особом подарке от нее.

Так, звезды собрались вместе в загородном доме артиста. На фоне его особняка они порадовали поклонников радостной новостью. Теперь у Павла Николаевича на одного члена семьи стало больше. И все потому, что на днях Ирина Билык подарила ему четырехмесячную собачку — той-пуделя Нану.

По словам исполнителя, маленький пушистик уже познакомился с его овчаркой Джесси, которую он тоже получил в подарок от семьи на день рождения. Оба щенка сразу принялись забавляться на лужайке возле дома и адаптироваться к новой жизни в звездной семье.

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Павел Зибров с Ириной Билык / © instagram.com/pavlo_zibrov

«Говорят, мы с Ирой — кумовья. Раньше это были только разговоры, а теперь почти правда. После прогулок с Джесси Ира решила, что не только во дворе, но и дома должно бегать маленькое пушистое счастье. Так в нашей семье появилось еще одно чудо — той-пудель Нана! Теперь в нашей семье стало еще больше любви, радости и веселых приключений! — написал Павел Николаевич.

Собаки Павла Зиброва / © instagram.com/pavlo_zibrov

На появление пушистого счастья отреагировала и жена певца Марина Зиброва. В своем комментарии она уточнила, что Нана стала любимицей именно их дочери Дианы, которая после разрыва с женихом живет в родительском доме под Киевом. В свою очередь Павел Николаевич уже показал их милое общее фото.

«Как долго дочь ждала такого подарка! Почти всю жизнь, но преодолеть аллергию удалось только в этом году! Спасибо, Ируся!» — восхитила жена звезды.

Диана Зиброва с собачкой / © instagram.com/pavlo_zibrov

Напомним, недавно Диана Зиброва разошлась со своим женихом-бизнесменом. Редакция сайта ТСН.ua делилась историей их любви и почему они решили поставить точку после 10 лет вместе.

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