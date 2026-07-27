Где укрытие?: гигантские 3D-кошки на остановках вызвали споры среди киевлян

Кошка на остановке. Фото: Вера Козырева/Facebook

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В Киеве после повышения стоимости проезда с 8 до 30 гривен на остановках общественного транспорта начали появляться огромные коты. Появление четвероногих гигантов на остановках активно обсуждают в Сети. Некоторых жителей столицы возмущает появление таких «скульптур» на остановках, да ещё и во время войны, другим наоборот – нравится как «антистресс».

Люди: вместо укрытий — стеклянные остановки с кошками

«Вместо того чтобы закупать оружие, обеспечивать ВСУ всем необходимым, строить жилье и оказывать помощь беженцам, у нас на крышах остановок лепят котиков», — пишет автор поста Вера Козырева.

Люди уже заметили несколько остановок с гигантскими котами на крыше. Другие киевляне отмечают, что коты — это креативная наружная реклама корма для кошек. И на крышах ряда остановок общественного транспорта столицы установлены гигантские 3D-фигуры черно-белого кота, который будто бы мирно спит прямо над головами пассажиров.

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«Котики очень позитивные и нравятся детям. Почему вы к ним пристали? Компания рекламирует свой товар во время войны и делает это очень красиво. От котиков веет позитивом», — пишет одна из киевлянок.

Пока неизвестно, сколько кошек уже «поселилось» на крышах стеклянных остановок. Но людей возмущает, что на это тратятся средства: мол, в других городах на остановках устанавливают мобильные навесы, а в Киеве на стеклянные павильоны лепят кошек.

«Эти деньги уже даже не в асфальт закатали, а на крыши остановок общественного транспорта уложили! Поэтому и проезд в общественном транспорте в Киеве уже с 8 гривен подняли до 30 гривен? Или война закончилась и все проблемы решены, так что можно и котиков на крыши остановок наклеить, пусть будет красиво?», — пишет Вера Козырева.

Транспортники: «Кошки на остановках — это не наша проблема»

Столичные транспортники открещиваются от кошек на остановках. В Департаменте транспортной инфраструктуры уверяют, что не имеют никакого отношения к инсталляциям с кошками. Они их не заказывали и не устанавливали на остановках, а значит, средства на это не тратили. В Департаменте объясняют, что часть остановок в Киеве закреплена за КП «Киевпастранс» — они осуществляют их содержание, ремонт и уход, а часть обустроена инвесторами на основании инвестиционных договоров.

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В данном случае, вероятно, речь идет об элементе рекламной конструкции — объемной фигуре на крыше и рекламных плоскостях на павильоне.

«Однако Департамент не является органом, осуществляющим согласование или размещение наружной рекламы. Вопросы выдачи разрешений, согласования и контроля за размещением рекламных носителей относятся к компетенции Управления по вопросам рекламы», — отмечают ТСН.ua в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА.

Гигантские кошки на остановках: что говорят чиновники

TСН.ua обратился в Управление по вопросам рекламы КГГА: откуда взялись гигантские кошки на остановках, кто инициировал их установку и сколько таких инсталляций появилось по городу. Также мы поинтересовались, как долго коты будут находиться на остановках и что получит от этого город Киев?

В Управлении по вопросам рекламы, в полномочия которого входит регулирование деятельности в сфере размещения средств наружной рекламы в Киеве, отмечают, что законодательство в сфере благоустройства проводит разграничение между различными видами элементов благоустройства. Так, в соответствии со ст. 21 Закона Украины «О благоустройстве населенных пунктов» к элементам (частям) объектов благоустройства отдельно отнесены средства и оборудование наружной рекламы, а также малые архитектурные формы.

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Малая архитектурная форма — это элемент декоративного или иного оснащения объекта благоустройства. К таким формам, в частности, относятся декоративная и игровая скульптура.

«Итак, законодательство не приравнивает объемные декоративные формы к средствам наружной рекламы. Следовательно, размещение в городском пространстве объемной декоративной формы само по себе не является основанием для отнесения такого объекта к средствам наружной рекламы. Из содержания запроса не следует, что указанные в нём объёмные фигуры кошек относятся к средствам наружной рекламы, вопрос размещения которых относится к компетенции Управления», — сообщила ТСН.ua Оксана Полищук, начальница Управления по вопросам рекламы.

К этому пани Полищук добавляет: «Правилами размещения рекламных носителей в городе Киеве предусмотрено размещение на территории столицы такого типа рекламного носителя, как „Остановной комплекс или павильон (РЗ026)“. Конструкция такого рекламного средства включает лайтпостер, размещаемый в его составе, а также допускается брендирование комплекса или павильона. При этом разрешение на размещение наружной рекламы предоставляется именно на рекламное средство, а не на рекламный сюжет».

Она подчеркивает, что на территории города Киева рекламные носители устанавливаются и обслуживаются хозяйствующими субъектами — распространителями рекламы.

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«Рекламные материалы на таких рекламных носителях размещаются в рамках договорных отношений между рекламодателями (заказчиками рекламы) и распространителями рекламы. Вопросы, касающиеся установки объемных фигур кошек, их количества, сроков и других условий размещения, не входят в компетенцию Управления. Запрашиваемой информацией Управление не располагает», — резюмирует начальница Управления по вопросам рекламы.

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