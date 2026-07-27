Де укриття?: гігантські 3-D коти на зупинках розсварили киян

Фіруга кота на зупинці. Фото Віра Козирева/Facebook

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У Києві після подорожчання вартості проїзду з 8 до 30 гривень на зупинках громадського транспорту почали з’являтися величезні коти. Появу чотирилапих велетнів на зупинках активно обговорюють у Мережі. Деяких мешканців столиці обурює поява таких «скульптур» на зупинках, та ще й під час війни.

Люди: замість укриття — скляні зупинки з котами

«Замість того, щоб купувати зброю, забезпечувати всім необхідним ЗСУ, будувати житло і надавати допомогу біженцям, у нас на дахах зупинок ліплять котиків», — пише авторка допису Віра Козирева.

Люди вже помітили декілька зупинок з котами-велетнями на даху. Інші кияни зазначають, що коти – це креативна зовнішня реклама корму для котів. І на дахах низки зупинок громадського транспорту столиці встановлені гігантські 3D-фігури чорно-білого кота, який ніби мирно спить прямо над головами пасажирів.

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«Котики дуже позитивні і подобаються дітям. Чого ви до них причепилися? Компанія рекламує свій товар під час війни і робить це дуже гарно. Від котиків віє позитивом», - пише одна з киянок.

Наразі невідомо, скільки котів уже «поселилося» на дахах скляних зупинок. Але людей обурює, що на це витрачаються кошти, мовляв, у інших містах облаштовують мобільні укриття на зупинках, а у Києві на скляні павільйони ліплять котів.

«Це вже гроші навіть не в асфальт закатали, а на дахи зупинок транспорту поклали! Тому і проїзд у громадському транспорті в Києві вже з 8 гривень зробили 30 гривень? Чи війна закінчилась і всі проблеми вирішені, то можна і котиків на дахи зупинок наліпити, най буде красиво?», — пише Віра Козирева.

Транспортники: «Коти на зупинках — це не до нас»

Столичні транспортники відхрещуються від котів на зупинках. У Департаменті транспортної інфраструктури запевняють, що не мають жодного стосунку до інсталяцій з котами. Вони їх не замовляли і не ставили на зупинках і відповідно кошти на це не витрачали. У Департаменті пояснюють, що частина зупинок у Києві закріплена за КП «Київпастранс» — вони здійснюють їх утримання, ремонт, догляд, а частина облаштована інвесторами на підставі інвесторських договорів.

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У цьому випадку, ймовірно, йдеться про елемент рекламної конструкції – об'ємна фігура на даху та рекламні площини на павільйоні.

«Однак Департамент не є органом, який здійснює погодження або розміщення зовнішньої реклами. Питання надання дозволів, погодження та контролю за розміщенням рекламних засобів належать до компетенції Управління з питань реклами», — зазначають ТСН.ua у Департаменті транспортної інфраструктури КМДА.

Коти-велетні на зупинках: що кажуть чиновники

ТСН.ua поцікавився в Управлінні з питань реклами КМДА: звідки з’явилися коти-велетні на зупинкових комплексах, хто ініціатор їх встановлення і скільки таких інсталяцій з’явилося по місту. Також ми поцікавилися, як довго коти будуть на зупинках і що отримає від цього місто Київ?

В Управлінні з питань реклами, до повноважень якого належить регулювання діяльності у сфері розміщення засобів зовнішньої реклами у Києві, кажуть, що законодавство у сфері благоустрою розмежовує різні види елементів благоустрою. Так, відповідно до ст. 21 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» до елементів (частин) об’єктів благоустрою окремо віднесено засоби та обладнання зовнішньої реклами та малі архітектурні форми.

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Малою архітектурною формою є елемент декоративного чи іншого оснащення об’єкту благоустрою. До таких форм, зокрема, належать декоративна та ігрова скульптура.

«Отже, законодавство не ототожнює об’ємні декоративні форми із засобами зовнішньої реклами. Відтак, розміщення у міському просторі об’ємної декоративної форми саме по собі не є підставою для віднесення такого об’єкта до засобів зовнішньої реклами. Зі змісту запиту не вбачається, що зазначені у ньому об’ємні фігури котів належать до засобів зовнішньої реклами, питання розміщення яких належить до компетенції Управління», — повідомила ТСН.ua Оксана Поліщук, начальниця Управління з питань реклами.

До цього пані Поліщук додає: «Правилами розміщення рекламних засобів у місті Києві передбачено розміщення на території столиці такого типу рекламного засобу як «Зупинковий комплекс або павільйон (РЗ026)». Конструкція такого рекламного засобу включає лайтпостер, що розміщується в його складі, а також допускається брендування комплексу або павільйону. При цьому дозвіл на розміщення зовнішньої реклами надається саме на рекламний засіб, а не рекламний сюжет».

Вона підкреслює, що на території міста Києва рекламні засоби встановлюються та обслуговуються суб’єктами господарювання – розповсюджувачами реклами.

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«Рекламні сюжети на таких рекламних засобах розміщуються в межах договірних відносин між рекламодавцями (замовниками реклами) та розповсюджувачами реклами. Питання щодо встановлення об’ємних фігур котів, їх кількості, строків та інших умов розміщення не належать до компетенції Управління. Запитуваною інформацією Управління не володіє», — резюмує начальниця Управління з питань реклами.

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