Чи розкопають старі укриття у Києві: що відомо про унікальні бомбосховища і як вони "зникли"

У Києві знайшли унікальне укриття / © t.me/zalizni_zminy

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У Дніпровській райдержадміністрації прокоментували резонансну історію зі старим бомбосховищем, яке наприкінці червня самостійно «проявилося» з-під землі на вулиці Воскресенській.

Через просідання ґрунту на території ЖК «Паркові озера» оголилася радянська захисна споруда, розрахована на 700 осіб, яку свого часу просто закидали сміттям та землею. Наразі мешканці тамтешніх багатоповерхівок не мають надійного укриття від російських ракет.

Заступниця голови Дніпровської РДА Алла Загородня розповіла ТСН.ua, як укриття опинилося під землею та чому його поки не вдається повернути до життя.

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Як сховище зникло під новобудовами

За документами, це сховище побудували та прийняли в експлуатацію у 1976 році як державне майно, яке належало Дарницькому дослідно-експериментальному ремонтному заводу. Споруда була вбудована в адміністративно-побутовий корпус і досі перебуває на обліку у фонді захисних споруд цивільного захисту міста Києва. Попри те, що закон забороняє приватизацію чи відчуження таких об'єктів без збереження їхнього призначення, укриттю не пощастило з власниками — воно змінювало їх декілька разів.

Врешті, за часів мера Леоніда Черновецького, у 2006 році Київрада передала цю ділянку ТОВ «Максимум» для будівництва житлового комплексу з підземним паркінгом.

Заступниця голови РДА цитує норму закону, яка мала б захистити споруду: «Приватизація (відчуження) споруд подвійного призначення державної та комунальної власності здійснюється за умови збереження їх функціонального призначення для укриття населення. Власник (балансоутримувач) споруди подвійного призначення зобов’язаний забезпечити збереження функціонального призначення такої споруди для укриття населення. У разі зміни власника новим власником має бути збережено функціональне призначення такої споруди».

Проте на практиці забудовник просто зрівняв об'єкт із землею. У 2007 році КМДА надала дозвіл ТОВ «Максимум» на знесення будівель майнового комплексу на вул. Воскресенській. При цьому, ніякого погодження а ні з ДСНС України, а ні з Дніпровською РДА щодо наявного на вказаній території захисної споруди цивільного захисту (сховища) не було.

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«На підставі рішення Київради та дозволу КМДА, ТОВ «Максимум» були знищені всі адміністративні будівлі на вул. Воскресенській та на цій території побудований ЖК «Паркові озера». За даним фактом Дніпровське РУ з питань надзвичайних ситуацій ГУ МНС України в м. Києві та Дніпровська РДА неодноразово звертались до правоохоронних органів щодо умисного знищення захисної споруд цивільного захисту на вул. Воскресенській. Але працівниками поліції було відмовлено у внесенні відомостей про вчинене кримінальне правопорушення до ЄРДР», — розповіла Алла Загородня.

Чи є шанс відновити об'єкт?

Наразі за цим фактом Київська місцева прокуратура №4 все ж зареєструвала кримінальне провадження за фактом умисного знищення майна територіальної громади Києва (ч.1 ст.194 ККУ). Однак розкопати та знову відкрити це сховище для мешканців «Паркових озер» поки не вдасться. «Станом на 6 липня вжити будь-яких заходів щодо відновлення роботи даної захисної споруди не виявляється можливим», — констатує Алла Загородня.

«Утримання фонду захисних споруд у готовності до використання за призначенням здійснюється їх балансоутримувачами – власниками, користувачами, юридичними особами, на балансі яких перебувають захисні споруди (у тому числі споруди, що не увійшли до їх статутних капіталів у процесі приватизації (корпоратизації). Балансоутримувач забезпечує утримання захисних споруд та інших споруд, що повинні використовуватися для укриття населення, а також підтримання їх у стані, необхідному для приведення у готовність до використання за призначенням відповідно до вимог», — зазначила Алла Загородня.

Пастка комунікацій та брак грошей: чому в районі немає мобільних укриттів

Поки в інших регіонах України на вулицях та зупинках з'являються наземні бетонні модулі швидкого розгортання, у Дніпровському районі столиці досі не встановлено жодного такого об'єкта. Наразі керівництво РДА лише вживає заходи щодо можливого встановлення та облаштування 12 первинних (мобільних) укриттів в районі житлових будинків, проте процес блокується через логістичні, фінансові та технічні причини.

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Алла Загородня пояснила, у чому полягають основні складнощі: «Такі мобільні укриття переважно захищають лише від уламків, вибухової хвилі та стрілецької зброї. Вони не здатні витримати пряме влучання важкої ракети, артилерійського снаряда чи авіабомби. Їх встановлення потребує аналізу підземних комунікацій (газопроводи, тепломережі, силові кабелі). У щільній міській забудові чи поблизу зупинок транспорту важко знайти майданчик, де конструкція не пошкодить мережі й водночас буде доступною для людей. Тож протягом 2022-2026 років кошти бюджету міста Києва на встановлення мобільних укриттів Дніпровською РДА не використовувались».

Нагадаємо, дослідники підземного Києва виявили в районі ЖК «Паркові озера» занедбане протирадіаційне бомбосховище на 700 людей. Поки мешканці новобудов під час війни не мають надійного сховища, капітальний радянський бункер стояв засипаний сміттям.

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