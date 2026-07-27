Люди гинули у власних авто та задихались під завалами: Росія масовано атакувала обласний центр України (фото, відео)

Наслідки атаки на Запоріжжя / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Реклама

У Запоріжжі чергова жорстока атака ворожої авіації забрала життя двох містян. Пошкоджень зазнали автозаправна станція, складські приміщення, місцевий палац культури, навчальний заклад та десятки осель у приватному секторі. Напередодні вдень росіяни випустили по обласному центру 4 керовані авіабомби (КАБ). Нові авіабомби та безпілотники летіли на місто і сьогодні на світанку.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Дарʼї Назарової.

Чоловік згорів у власному авто: наслідки атаки на Запоріжжя

Величезна вирва біля АЗС: російська авіабомба вщент потрощила асфальт та понівечила саму будівлю автозаправної станції. Цей удар забрав життя 46-річного запоріжця — чоловік просто згорів у власному авто.

Реклама

Бомба влучила в дорогу всього за 20 метрів від будівлі. Працівники станції не постраждали дивом — після сигналу повітряної тривоги вони встигли забігти в укриття поруч.

Дар’я, працівниця АЗС: «Чуємо такий потужний вибух, скло сиплеться прямо на нас. Я одразу зрозуміла, що це влучання в заправку або десь зовсім поруч. Потім, коли все затихло, ми вийшли й дивимося — а у нас поруч заправка палає».

Дівчина каже, що останнім часом постійно моніторить профільні канали, адже авіабомби на Запоріжжя летять щодня.

Дар’я, працівниця АЗС: «Вчора у мене прилетіло КАБом у сусідній будинок. Я якраз була на роботі, мені сестра зателефонувала й сказала про приліт, а ми мешкаємо в сусідніх під’їздах. Оголосили тривогу через загрозу КАБів, тож я прожогом вискочила з укриття, взяла речі й побігла дізнаватися, що з рідними».

Реклама

Окупанти запускають керовані авіабомби з тимчасово окупованої частини Запорізької області. Час підльоту становить лише 4 хвилини.

Тому укриття у місцевому палаці культури рятує сотні життів: цього разу понад 70 містян встигли своєчасно заховатися у бомбосховищі. Сам палац зазнав суттєвих руйнувань від ударної хвилі.

Євген Тонкошкурик, заступник директора департаменту культури Запорізької міськради: «Після прильоту вибиті шибки, пошкоджено насамперед засклення та вибито дверні прорізи. Постраждалих немає, тому що під час оголошення сигналу тривоги весь персонал та жителі міста, які мали змогу добігти до закладу, перебували в укритті».

Ще одна авіабомба влучила по Запорізькому коледжу моди і краси. Поруч із будівлею утворилася величезна вирва. Потужна вибухова хвиля потрощила навчальний корпус та гуртожиток поруч із ним.

Реклама

Трагедія на Верхній Хортиці та порятунок ветерана

Під ранок росіяни авіабомбами вдарили по приватному сектору. Внаслідок прильоту загинув пенсіонер.

Утім, 22-річного юнака з-під завалів власного будинку на Верхній Хортиці встигли врятувати сусіди. Присипаний будівельним пилом у кареті швидкої допомоги — Іван, ветеран війни. Хлопець тільки-но повернувся додому з фронту, як його дім ущент зруйнував російський КАБ. Сам він каже, що вижив чисто завдяки везінню.

Іван, поранений ветеран війни: «Прилетів КАБ, мій будинок на Верхній Хортиці привалило плитою та дахом. Почав сам вибиратися, потім цивільні люди почали мені допомагати вилізти з-під завалів. Згодом приїхали хлопці-рятувальники й допомогли мені дістатися нагору. От я цілий і здоровий. Чисте везіння — на війні ледь не вбило чотири рази».

Поруч із каретою швидкої перебуває його бабуся, яка, дізнавшись про вибух, одразу прибігла на місце події.

Реклама

Тетяна Мальцева, бабуся постраждалого: «Дочка зателефонувала й сказала, що Ваню привалило, і ми з чоловіком негайно прибігли сюди. Просто немає слів… Молимося весь час. Він із першого дня був на війні, з першого дня! Має кілька контузій, нога була повністю розбита, його комісували за станом здоров’я».

Атаки «Шахедами» та загальна статистика руйнувань

У сусідніх будинках понівечено дахи та вікна, в одному з помешкань стався витік газу. На місці ворожого удару продовжують безперервно працювати всі екстрені служби.

Тим часом Запоріжжя опинилося під новою атакою ударних безпілотників. В іншому районі міста ворожий БпЛА влетів просто у квартиру в багатоповерхівці, потрощивши помешкання. Поранень різного ступеня тяжкості зазнали жінка та чоловік.

За п’ять останніх тижнів Запоріжжя пережило понад 200 атак дронами, а керовані авіабомби летять на місто практично щодня. Комунальні служби ледве встигають ліквідовувати наслідки атак.

Реклама

Загалом від початку повномасштабної війни у Запоріжжі пошкоджено понад 1500 багатоповерхівок та майже 4000 приватних осель (з яких майже 100 зруйновані вщент). Ще 50 багатоповерхових будинків мають критичні та значні пошкодження.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТСН 12:00 ОНЛАЙН 27 ЛИПНЯ | УДАРИ на СВІТАНКУ! ПУТІН облажався! ЕВАКУАЦІЯ з ФРАНЦІЇ

Новини партнерів