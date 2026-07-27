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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
276
Час на прочитання
1 хв

Живий: у Запоріжжі з-під завалів зруйнованого будинку дістали 22-річного хлопця

Молодика передали медикам — його життю наразі нічого не загрожує.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Атака на Запоріжжя

Атака на Запоріжжя / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

У Запоріжжі рятувальники дістали з-під завалів житлового будинку 22-річного хлопця. Будівлю зруйнував російський удар керованою авіаційною бомбою.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

За його словами, постраждалий живий. Наразі він перебуває під наглядом лікарів.

«Його життю наразі нічого не загрожує», — зазначив Федоров.

Інформація про наслідки російської атаки уточнюється.

Нагадаємо, у неділю зранку, 26 липня, росіяни атакували Кривий Ріг у Дніпропетровській області. Внаслідок ударів реактивними безпілотниками стався «приліт» у великий торгівельний центр, за даними місцевих медіа — «Епіцентр», де спалахнула масштабна пожежа.

Перші вибухи у місті пролунали близько 07:30, а після 10:00 сталися нові вибухи, оскільки атака тривала.

За інформацією очільника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжі та керівника Ради оборони міста Олександра Вілкула, рятувальники локалізували пожежу та приступили до її гасіння.

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Дата публікації
Кількість переглядів
276
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