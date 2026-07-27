Живий: у Запоріжжі з-під завалів зруйнованого будинку дістали 22-річного хлопця

Атака на Запоріжжя / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

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У Запоріжжі рятувальники дістали з-під завалів житлового будинку 22-річного хлопця. Будівлю зруйнував російський удар керованою авіаційною бомбою.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

За його словами, постраждалий живий. Наразі він перебуває під наглядом лікарів.

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«Його життю наразі нічого не загрожує», — зазначив Федоров.

Інформація про наслідки російської атаки уточнюється.

Нагадаємо, у неділю зранку, 26 липня, росіяни атакували Кривий Ріг у Дніпропетровській області. Внаслідок ударів реактивними безпілотниками стався «приліт» у великий торгівельний центр, за даними місцевих медіа — «Епіцентр», де спалахнула масштабна пожежа.

Перші вибухи у місті пролунали близько 07:30, а після 10:00 сталися нові вибухи, оскільки атака тривала.

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За інформацією очільника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжі та керівника Ради оборони міста Олександра Вілкула, рятувальники локалізували пожежу та приступили до її гасіння.

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