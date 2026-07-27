Зеленський пояснив, хто насправді стоїть за далекобійними ударами по Росії

Володимир Зеленський / © Associated Press

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Далекобійні удари по військових та стратегічних об’єктах на території Росії є результатом спільної роботи українських військових, спецслужб, розвідки, партнерів і виробників озброєння.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю Sky News, коментуючи роль колишнього міністра оборони Михайла Федорова у розвитку українських далекобійних безпілотників.

За словами глави держави, операції глибокого ураження не залежать від однієї людини чи окремого відомства.

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«Глибокий удар — це не про одну людину», — наголосив Зеленський.

Президент пояснив, що до підготовки та проведення таких операцій залучені Збройні сили України, Служба безпеки, розвідка, спеціальні підрозділи та Сили спеціальних операцій. Водночас Міністерство оборони має створювати необхідні умови та забезпечувати військових ресурсами.

Зеленський підкреслив, що безпосередньо бойові завдання виконують українські воїни.

«Солдати проводять операції, а не хтось інший. Це найважливіше», — заявив він.

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Глава держави також закликав не приписувати успіхи України окремим посадовцям. За його словами, обороноздатність країни забезпечують військові, цивільні платники податків, міжнародні партнери та сотні українських підприємств, які виробляють далекобійні безпілотники.

Зеленський наголосив, що усі відповідальні посадовці повинні працювати спільно, щоб армія, влада і міжнародні партнери отримували узгоджені сигнали.

Нагадаємо, що, тим часом, за даними видання The Sun, серія ударів українських БпЛА по складських комплексах Wildberries паралізувала російський малий бізнес та завдала економіці РФ значної шкоди.

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