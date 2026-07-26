Далекобійний примус до миру: Зеленський анонсував нові спецоперації в глибокому тилу РФ / © Офіс президента України

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Українські безпілотники вже здатні завдавати ударів по військових та економічних об’єктах ворога у Сибіру та на Уралі, а радіус ураження перевищив 3 тисячі кілометрів.

Про це заявив президент Володимир Зеленський за підсумками наради щодо проведення «дипстрайків» та виконання плану далекобійних санкцій проти Росії.

Зеленський розповів, що провів нараду щодо дипстрайків. На ній взяли участь, зокрема, новий головком ЗСУ Михайло Драпатий і в.о міністра оборони Євген Хмара.

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«План українських далекобійних санкцій проти Росії за цю війну виконується у відповідності з визначеними пріоритетами», — заявив глава держави за підсумками наради.

За його словами, дистанції для уражень сягають вже більш ніж 3 тисячі кілометрів. І це ще не кінець — наразі триває нарощування українських спроможностей діяти на більші дистанції.

«Наявність стратегічної глибини тилу, яка довгий час була російською перевагою, зараз стає для політичного і військового керівництва Росії особливою проблемою, оскільки мажоритарна частка російської ППО зібрана навколо Москви, державних резиденцій, Кримського мосту і Петербургу», — сказав президент.

Він додав, що лише з початку цього року українські сили виконали понад тисячу вогневих завдань. Основними цілями стали російські нафтові об’єкти, критичні військові виробництва та системно важливі логістичні вузли ворога.

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«Ми вже довели, що українські дрони можуть досягати, зокрема, цілей в Уральському регіоні, в Сибіру та інших віддалених від Москви землях. Тільки за цей рік від початку реалізації нашого плану далекобійних санкцій уже виконано більше тисячі вогневих завдань», — зазначив Зеленський.

Під час наради посадовці погодили продовження спецоперацій та оновили перелік пріоритетних об’єктів для ураження — залежно від їхнього реального впливу на здатність Кремля продовжувати та затягувати війну.

«Головна мета — щоб наш далекобійний тиск ще більше підштовхував Росію до дипломатії через ускладнення виробництва компонентів для зброї, нафтові й інші економічні втрати та повернення цієї війни в „рідну гавань“. Ми дали всі необхідні пропозиції політичному керівництву Росії, щоб завершити війну достойним миром. Усі партнери знають, що потрібно. Наша влучність ефективно працює на створення умов для реальної дипломатії», — підсумував Зеленський.

Нагадаємо, за даними видання The Sun, серія ударів українських БпЛА по складських комплексах Wildberries паралізувала російський малий бізнес та завдала економіці РФ значної шкоди.

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