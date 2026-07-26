Ви неправильно гуляєте із собакою: скільки виходів на вулицю потребує ваш улюбленець

Скільки разів на день потрібно гуляти із собакою / © Unsplash

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Для мільйонів власників собак щоденний вигул улюбленців — це звичний ритуал, який вимагає виходу на вулицю за будь-якої погоди. Проте серед господарів та в Мережі точаться суперечки щодо того, якою має бути оптимальна частота та тривалість таких прогулянок: від одного тривалого виходу до кількох коротких.

Більше про це розповіли Daily Mail.

Скільки разів на день потрібно гуляти з собакою: думка експертів

Професор Ніколас Додман, виконавчий директор Центру вивчення поведінки собак, зазначає, що тваринам необхідно щонайменше п’ять виходів на прогулянку на день.

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«Принаймні три короткі прогулянки плюс дві довші прогулянки», — каже Ніколас Додман.

Довші прогулянки потрібні собаці для фізичного навантаження, а короткі — для санітарних потреб і зняття нудьги.

«Спортивним породам собак потрібна довша прогулянка, скажімо, від трьох до п’яти миль посеред дня та ще кілька миль перед вечерею».

Водночас фахівці наголошують, що загальні рекомендації варто адаптувати під конкретну породу, вік та стан здоров’я тварини. Потреби енергійних робочих собак, як-от малінуа чи бордер-коллі, суттєво відрізняються від потреб старших собак або порід із короткими лапами чи проблемами із суглобами.

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Спеціалістка з поведінки собак із лондонської організації Walkies and Wagtails Паула О’Салліван підкреслює, що якість вигулу важливіша за кількість пройдених кілометрів:

«Прогулянка не повинна бути просто подоланням кілометрів чи підрахунком кроків — вона також повинна надавати собаці можливості взаємодіяти зі світом у спосіб, який є для неї значущим. Для більшості собак кілька коротких, збагачувальних прогулянок часто можуть бути кориснішими, ніж одна довга, особливо якщо ці прогулянки дозволяють собаці нюхати, досліджувати та робити вибір».

Насправді однієї рекомендації щодо кількості прогулянок для всіх собак не існує. Окрему увагу фахівці радять приділяти цуценятам, аби уникнути надмірних фізичних навантажень у ранньому віці.

За словами О’Салліван, орієнтовне правило передбачає 5 хвилин прогулянки на кожен місяць віку тварини (до пів року), проте це не є жорсткою нормою. Тобто, цуценя, якому 6 місяців, потрібно вигулювати в ідеалі півгодини.

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Своєю чергою, докторка Жаклін Бойд, експертка з поведінки тварин із Ноттінгемського університету Трент, розділяє вигул на «функціональний» та «ігровий». Функціональні прогулянки спрямовані на базову фізичну активність і туалет, тоді як ігрові включають елементи дресирування, пошук предметів, соціалізацію та ментальне стимулювання.

Для покращення якості вигулу фахівці радять давати собакам можливість обнюхувати територію, грати в інтерактивні ігри та уникати постійного використання господарями смартфона під час вигулу.

Собаці під час прогулянок потрібна вся ваша увага, тож за можливості не використовуйте телефон та навушники, а приділіть весь час тварині.

Як правильно гладити собак

Нагадаємо, перед тим, як торкатися незнайомого чи навіть дружнього на вигляд собаки, необхідно обов’язково отримати дозвіл його власника та зважати на сигнальну поведінку тварини.

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Ветеринарна спеціалістка Барбара Шьонінг та кінологині Джастіна Лемпе й Рене Лучик застерігають: цікавість пса чи його наближення ще не означає бажання фізичного контакту. Щоб не спровокувати агресію чи переляк, не варто нахилятися над твариною, дивитися їй прямо в очі, протягувати руки до морди чи торкатися чутливих зон — голови, морди, живота та лап.

Під час знайомства найкраще присісти й дати собаці можливість обнюхати вас з відстані та самій вирішити, чи готова вона до контакту.

Про готовність собаки до ласки свідчать розслаблене тіло й мордочка, а також прагнення самостійно притулитися чи шукати дотик. Натомість напруженість, відведення вух чи голови, відвертання та завмирання — це виразні сигнали дискомфорту та бажання уникнути ситуації.

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