Реклама

Біологиня Емілі Моррісон зі США перетворила дитячий страх перед акулами на справу всього життя.

Сьогодні вона досліджує цих морських хижаків, організовує дайвінг-експедиції та стала рекордсменкою Книги рекордів Гіннеса завдяки незвичайній колекції татуювань — кожне з них присвячене акулі, яку вона зустріла в дикій природі.

Зараз її тіло прикрашають понад сто зображень акул, а сама жінка не збирається зупинятися.

Реклама

Коли Емілі Моррісон було лише вісім років, перегляд культового фільму «Щелепи» настільки налякав її, що вона боялася навіть наближатися до океану.

Вона пригадує, як казала батькові: «Акули мене з’їдять».

Однак батько не став підтримувати її страхи. Натомість він запропонував доньці піти до бібліотеки та самостійно знайти реальні факти про цих тварин.

Читаючи книжки та шукаючи інформацію, дівчинка дізналася, що деякі види акул існували ще задовго до появи дерев і динозаврів, а окремі з них за життя можуть змінити до 35 тисяч зубів.

Реклама

Саме тоді страх поступово змінився захопленням.

Емілі Моррісон / © Guinness World Records

«З огляду на це, мене завжди захоплювали саме вони — а також брак інформації про них», — розповіла Емілі в інтерв’ю. «Я зачарована пристосуваннями та еволюційним шляхом, який акули та хрящові риби пройшли за 450 мільйонів років свого існування. Мене захоплює те, чому сучасні акули саме такі, якими вони є, і як вони впливають на свої конкретні середовища існування. Це нескінченне джерело інформації».

З роками захоплення переросло у професію.

Емілі стала біологинею, яка спеціалізується на дослідженні акул, а також придбала компанію, що організовує пригодницькі тури для любителів цих морських хижаків.

Реклама

Її компанія Shark Lady Enterprises проводить дайвинг-експедиції біля узбережжя Венеції у штаті Флорида, де учасники можуть шукати скам’янілі зуби акул і навіть мегалодонів.

Жінка зізнається, що більшу частину життя проводить у морі або поруч із ним.

«Я живу життям акули», — пояснила вона.

Емілі Моррісон / © Guinness World Records

За словами Емілі, саме небажання працювати за звичним графіком «від дев’ятої до п’ятої» колись і підштовхнуло її до створення власної справи.

Реклама

Свої перші татуювання Емілі почала робити ще 1999 року, коли їй було 19 років і вона лише починала професійно працювати з акулами.

Першим стало велике зображення білої акули на попереку — своєрідна данина фільму «Щелепи», який колись налякав її, але зрештою визначив усе подальше життя.

Відтоді колекція постійно поповнювалася.

Станом на березень тіло Емілі прикрашали 106 татуювань, які простягнулися від стоп до шиї. Саме вони принесли їй титул рекордсменки Книги рекордів Гіннеса за найбільшу кількість татуювань із зображенням акул серед жінок.

Реклама

Емілі Моррісон / © Guinness World Records

На її шкірі можна побачити 71 різний вид акул, а також 13 татуювань зі скам’янілими зубами акул і одне татуювання зі свіжим зубом акули.

За словами жінки, найбільше вона любить кольорові малюнки на ногах.

Водночас вона поставила перед собою нову амбітну мету — зробити татуювання, присвячені всім 58 родинам акул. Для цього їй залишилося додати ще сім родин.

За роки роботи Емілі неодноразово занурювалася поруч із найвідомішими морськими хижаками. Водночас вона наголошує, що жодна з цих зустрічей не завершилася агресією.

Реклама

«Серед моїх улюблених видів акул — велика біла акула, зебра-акула, океанічна білоперка та ще багато інших», — сказала вона.

Емілі Моррісон / © Guinness World Records

Емілі також розповіла про свій досвід: «Я годувала тигрових акул і великих молотоголових акул на Багамах, пірнала в клітці з великими білими акулами в Австралії, плавала з китовими акулами біля узбережжя Мексики та багато чого іншого».

Захоплення акулами принесло Емілі не лише світовий рекорд, а й телевізійну популярність.

Вона стала героїнею програми My Strange Shark Addiction, яка виходить у межах знаменитого телевізійного марафону Shark Week на каналі Discovery Channel. У програмі жінка розповіла про свої татуювання та про те, як отримала прізвисько «леді-акула».

Реклама

На завершення Емілі дала пораду всім, хто має улюблену справу.

«Якщо у вас є захоплення, спробуйте перетворити його на професію — і ви завжди будете щасливі!».

Емілі Моррісон / © Guinness World Records

Нагадаємо, тиранозавр Гас став найдорожчим динозавром в історії. Відомо, за скільки продали скелет.

Новини партнерів