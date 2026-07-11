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Садівник виростив найбільший у світі часник: вага, розмір та фото гіганта
Урожай британця Грема Барратта знову приголомшив експертів Книги рекордів Гіннеса. Найбільший успіх йому приніс часник вагою майже 1,75 кілограма.
Садівник із Великої Британії Грем Барратт знову увійшов до Книги рекордів Гіннеса.
Цього разу він встановив одразу два світові рекорди, виростивши найбільший «слоновий часник» і найважчий стручок гороху, пише GWR.
Мешканець графства Глостершир привіз свій урожай до садового центру Wargrave Nursery Plant Center у Беркширі, де овочі офіційно зважили та виміряли.
Найбільше уваги привернула гігантська головка «слонового часнику» — особливого сорту, який значно перевищує за розмірами звичайний часник, що продається в магазинах.
Під час офіційного зважування вона показала результат 1,75 кілограма, а її діаметр сягнув 19 сантиметрів.
Саме цей результат приніс Грему Барратту новий світовий рекорд Гіннеса за найважчу головку «слонового часнику».
Втім, на цьому успіхи британця не завершилися.
Того ж дня він встановив ще один світовий рекорд. Його стручок шведського старовинного сорту гороху важив майже 28 грамів, що дозволило йому отримати титул найважчого гороху у світі.
Для Грема Барратта подібні досягнення вже стали доброю традицією. Раніше він неодноразово потрапляв до Книги рекордів Гіннеса завдяки незвичайним овочам, вирощеним на власній ділянці.
Лише врожай 2025 року приніс йому одразу чотири світові рекорди. Серед них — найважча люфа, яка важила 2,8 кг, а також найдовший стручок гороху, довжина якого сягнула 17 см.
Нагадаємо, незвичайний кіт із 28 пальцями на лапах потрапив до Книги рекордів Гіннеса.