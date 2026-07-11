ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Грем Барратт із часником-рекордсменом

Грем Барратт із часником-рекордсменом / © Guinness World Records

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
708
Час на прочитання
2 хв
Грем Барратт із часником-рекордсменом

Садівник виростив найбільший у світі часник: вага, розмір та фото гіганта

Урожай британця Грема Барратта знову приголомшив експертів Книги рекордів Гіннеса. Найбільший успіх йому приніс часник вагою майже 1,75 кілограма.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Шолудько Юлія Шолудько
Коментарі

Садівник із Великої Британії Грем Барратт знову увійшов до Книги рекордів Гіннеса.

Цього разу він встановив одразу два світові рекорди, виростивши найбільший «слоновий часник» і найважчий стручок гороху, пише GWR.

Мешканець графства Глостершир привіз свій урожай до садового центру Wargrave Nursery Plant Center у Беркширі, де овочі офіційно зважили та виміряли.

Найбільше уваги привернула гігантська головка «слонового часнику» — особливого сорту, який значно перевищує за розмірами звичайний часник, що продається в магазинах.

Грем Барратт із часником-рекордсменом / © Guinness World Records

Грем Барратт із часником-рекордсменом / © Guinness World Records

Під час офіційного зважування вона показала результат 1,75 кілограма, а її діаметр сягнув 19 сантиметрів.

Часник-гігант / © Guinness World Records

Часник-гігант / © Guinness World Records

Саме цей результат приніс Грему Барратту новий світовий рекорд Гіннеса за найважчу головку «слонового часнику».

Втім, на цьому успіхи британця не завершилися.

Того ж дня він встановив ще один світовий рекорд. Його стручок шведського старовинного сорту гороху важив майже 28 грамів, що дозволило йому отримати титул найважчого гороху у світі.

Грем Барратт із горохом-рекордсменом / © Guinness World Records

Грем Барратт із горохом-рекордсменом / © Guinness World Records

Для Грема Барратта подібні досягнення вже стали доброю традицією. Раніше він неодноразово потрапляв до Книги рекордів Гіннеса завдяки незвичайним овочам, вирощеним на власній ділянці.

Лише врожай 2025 року приніс йому одразу чотири світові рекорди. Серед них — найважча люфа, яка важила 2,8 кг, а також найдовший стручок гороху, довжина якого сягнула 17 см.

Нагадаємо, незвичайний кіт із 28 пальцями на лапах потрапив до Книги рекордів Гіннеса.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
708
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie