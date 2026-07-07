Помітно схудлий Ентоні Гопкінс стривожив своїм виглядом у 88 років і показався в обіймах дружини

Ентоні Гопкінс / © Associated Press

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Легендарний британський актор Ентоні Гопкінс неабияк схвилював шанувальників своїм новим фото.

88-річний володар двох премій «Оскар» опублікував в Instagram рідкісний сімейний кадр, зроблений під час перегляду фіналу Чемпіонату світу з футболу 2026. На світлині він позує в білій футболці збірної Англії, ніжно обіймаючи свою 70-річну дружину-красуню Стеллу Аррояве.

Подружжя вболівало за різні команди: Гопкінс підтримував Англію, водночас його обраниця прийшла у футболці та кепці в кольорах збірної Мексики. Це викликало чималу дискусію в коментарях з гумором.

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Втім, не лише футбольний матч привернув увагу прихильників. Важко не помітити, що сам актор дуже схуд, відпустив бороду та помітно змінився зовні. Через такий новий імідж спершу його можна навіть не впізнати.

Ентоні Гопкінс з дружиною / © instagram.com/anthonyhopkins

«Ми всі переможці», — лаконічно підписав фото Гопкінс після перемоги Англії над Мексикою з рахунком 3:2.

Цікаво, що знаменитість уже понад пів століття не вживає алкоголю. Після інциденту з керуванням автомобілем у нетверезому стані 1975 року він повністю відмовився від спиртного та неодноразово розповідав, що це рішення докорінно змінило його життя.

Крім того, 2021-го Гопкінс повідомив, що приблизно в 70-річному віці лікарі діагностували йому Синдром Аспергера. Водночас він наголошував, що не дозволяє діагнозу визначати його життя і ставиться до цього з властивою йому самоіронією.

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Зазначимо, що світову славу Ентоні Гопкінсу принесла роль Ганнібала Лектера в «Мовчанні ягнят», за яку він отримав свій перший «Оскар». Другу статуетку актор здобув за головну роль у фільмі «Батько», ставши найстаршим лауреатом премії «Оскар» у категорії «Найкращий актор».

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