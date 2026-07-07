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Заметно похудевший Энтони Хопкинс встревожил своим видом в 88 лет и показался в объятиях жены
Легендарный актер ошеломил свежим фото, где его едва узнать.
Легендарный британский актер Энтони Хопкинс изрядно взволновал поклонников своим новым фото.
88-летний обладатель двух премий «Оскар» опубликовал в Instagram редкий семейный кадр, сделанный во время просмотра финала Чемпионата мира по футболу 2026.
Супруги болели за разные команды: Хопкинс поддерживал Англию, тогда как его избранница пришла в футболке и кепке в цветах сборной Мексики. Это вызвало немалую дискуссию в комментариях с юмором.
Впрочем, не только футбольный матч привлек внимание поклонников. Также трудно не заметить, что сам актер очень похудел, отпустил бороду и заметно изменился снаружи. Из-за такого нового имиджа сперва можно даже не узнать знаменитость.
«Мы все победители», — лаконично подписал фото Хопкинс после победы Англии над Мексикой со счетом 3:2.
Интересно, что актер уже более полувека не употребляет алкоголь. После инцидента с управлением в нетрезвом состоянии в 1975 году он полностью отказался от спиртного и неоднократно рассказывал, что это решение коренным образом изменило его жизнь.
Кроме того, в 2021 году Хопкинс сообщил, что примерно в 70-летнем возрасте врачи диагностировали ему синдром Аспергера. В то же время актер отмечал, что не позволяет диагнозу определять его жизнь и относится к этому со свойственной ему самоиронией.
Отметим, мировую славу Энтони Хопкинс принесла роль Ганнибала Лектера в «Молчании ягнят», за которую он получил свой первый «Оскар». Вторую статуэтку актер получил за главную роль в фильме «Отец», став самым старшим лауреатом премии «Оскар» в категории «Лучший актер».