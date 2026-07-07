Заметно похудевший Энтони Хопкинс встревожил своим видом в 88 лет и показался в объятиях жены

Энтони Хопкинс / © Associated Press

Реклама

Легендарный британский актер Энтони Хопкинс изрядно взволновал поклонников своим новым фото.

88-летний обладатель двух премий «Оскар» опубликовал в Instagram редкий семейный кадр, сделанный во время просмотра финала Чемпионата мира по футболу 2026.

Супруги болели за разные команды: Хопкинс поддерживал Англию, тогда как его избранница пришла в футболке и кепке в цветах сборной Мексики. Это вызвало немалую дискуссию в комментариях с юмором.

Реклама

Впрочем, не только футбольный матч привлек внимание поклонников. Также трудно не заметить, что сам актер очень похудел, отпустил бороду и заметно изменился снаружи. Из-за такого нового имиджа сперва можно даже не узнать знаменитость.

Энтони Хопкинс с женой / © instagram.com/anthonyhopkins

«Мы все победители», — лаконично подписал фото Хопкинс после победы Англии над Мексикой со счетом 3:2.

Интересно, что актер уже более полувека не употребляет алкоголь. После инцидента с управлением в нетрезвом состоянии в 1975 году он полностью отказался от спиртного и неоднократно рассказывал, что это решение коренным образом изменило его жизнь.

Кроме того, в 2021 году Хопкинс сообщил, что примерно в 70-летнем возрасте врачи диагностировали ему синдром Аспергера. В то же время актер отмечал, что не позволяет диагнозу определять его жизнь и относится к этому со свойственной ему самоиронией.

Реклама

Отметим, мировую славу Энтони Хопкинс принесла роль Ганнибала Лектера в «Молчании ягнят», за которую он получил свой первый «Оскар». Вторую статуэтку актер получил за главную роль в фильме «Отец», став самым старшим лауреатом премии «Оскар» в категории «Лучший актер».

Новости партнеров