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Известная украинская певица разорвала помолвку с женихом: "Прохожу сложный этап"
Артистка разошлась с бойфрендом, за которого собиралась выходить замуж.
Украинская певица и блогерша Кристина Христонько разорвала помолвку с женихом, блогером Игорем Розумяком.
Об изменениях в личной жизни артистка объявила в Instagram-stories. Исполнительница сообщила, что они с возлюбленным больше не вместе, а их романтическая история подошла к концу. Кристина Христонько намекнула, что разрыв дался ей нелегко, и сейчас она переживает сложный период.
«Мы разошлись с Игорем. Хочу на этой сторис закончить нашу историю. Мы многое вместе прошли. Но все пришло к концу. Прошу не вспоминать мне ничего о нем, не писать за его дальнейшую жизнь, потому что прохожу сейчас сложный этап», — поделилась артистка.
Причину разрыва Кристина Христонько не назвала. Однако артистка заверила, что никаких драм не было, и они остались в нормальных отношениях. При этом певица поблагодарила бывшего жениха за опыт и путь, который прошла вместе с ним.
«Мы разошлись как взрослые люди. У каждого свой путь сейчас. Благодарю его за все: за опыт, за все пройденное вместе. Прошу не обижать никого из нашей пары. Не придумывать и не догадывать. Все останется только между нами двумя. Мы остались в нормальных отношениях», — заверила артистка.
Отметим, Кристина Христонько и Игорь Розумяк долгое время находились в отношениях и даже в начале декабря 2024 года успели обручится. Однако романтическая история пары не закончилась хэппи-эндом.
Напомним, недавно стало известно, что звезда сериала «Друзья», американская актриса Кортни Кокс разошлась с бойфрендом после 12 лет отношений. Пара не вместе с прошлого года, но только сейчас это раскрыли публике.