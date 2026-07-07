Жена Сильвестра Сталлоне показала его сразу с тремя дочерьми и как выглядела с ним в молодости

Сильвестр Сталлоне с женой / © instagram.com/jenniferflavinstallone

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Популярный американский актер, режиссер и продюсер Сильвестр Сталлоне 6 июля отметил день рождения.

Более того, в этом году у звезды Голливуда еще и круглая дата. Знаменитости исполняется уже 80 лет. Жена Сильвестра Сталлоне — модель Дженнифер Флавин — по этому случаю посвятила мужу пост в Instagram.

Избранница актера опубликовал ряд его фотографий. Среди снимков были и архивные, где Сильвестр Сталлоне и Дженнифер Флавин изображены совсем молодыми. Также на кадрах актер позировал и с их общими тремя дочерьми, которые уже взрослые и выросли настоящими красавицами.

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Сильвестр Сталлоне с дочками / © instagram.com/jenniferflavinstallone

Жена артиста оставила ему нежные поздравительные слова. Дженнифер Флавин говорит, что они познакомились в 1988 году, и с тех пор она безумно любит актера. Модель поблагодарила мужа за семью и тот уют, что они создали вместе.

Сильвестр Сталлоне с женой / © instagram.com/jenniferflavinstallone

«С 80-летием, моя любовь! С тех пор, как мы познакомились в 1988 году, ты всегда был любовью всей моей жизни. Благодарю тебя за нашу прекрасную семью и уютный дом, который мы создали вместе. Не могу дождаться, чтобы праздновать тебя еще много-много лет. Я люблю тебя!» — адресовала мужу модель.

Сильвестр Сталлоне с женой / © instagram.com/jenniferflavinstallone

Отметим, Сильвестр Сталлоне и Дженнифер Флавин поженились в мае 1997 года. Вместе пара воспитывает трех дочерей — Софию, Систин и Скарлетт. От первого брака у артиста есть сын Серджио. Он не ведет публичный образ жизни, поскольку еще в раннем вине у него диагностировали аутизм.

Напомним, недавно украинская актриса Инна Белоконь, которая играет сценическую маму Верки Сердючки, восхитила редким фото с мужем. Артистка показывала, как они вместе с внучкой проводят летний отдых.

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